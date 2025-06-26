晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA選秀會登場、統一獅拚封王魔術數字「M3」 今日賽事預告與轉播

2025/06/26 06:57

佛拉格。（資料照）佛拉格。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有1場賽事轉播，道奇持續在客場對決洛磯，大谷翔平昨天敲出本季第27轟，同時也是個人日、美通算生涯300轟，今天能否再度炸裂？記得鎖定轉播！

2025年NBA選秀正式登場，今天將進行第一輪選秀，握有狀元籤的獨行俠幾乎已將杜克大學的超級新星佛拉格（Cooper Flagg）視為囊中物；而拒絕參加任何球隊試訓的羅格斯大學新星貝利（Ace Bailey），又將會落腳何處？敬請鎖定轉播！

中職今天有2場比賽，樂天桃猿派出王牌威能帝對決富邦悍將布坎南，要力爭上半季冠軍的樂天是否會再度敗在「水鬼邦」手中？而目前暫居龍頭的統一獅要力拚將封王魔術數字降至「M3」，推出蒙德茲來對抗台鋼雄鷹王牌後勁，一定要鎖定轉播！

MLB

08:30 道奇@洛磯 愛爾達體育2台、緯來體育D-LIVE

11:30 洋基@紅人 愛爾達體育2台D-LIVE

中華職棒

18:35 樂天@富邦（原5/7延賽） MOMOTV、愛爾達體育1台

18:35 台鋼@統一（原6/13延賽） 愛爾達體育2台、DAZN1

NBA選秀

08:00 第一輪 緯來體育、愛爾達體育3台

2025年國際足總俱樂部世界盃

08:47 國際米蘭@河床競技 DAZN2

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中