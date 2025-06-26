NBA選秀會登場、統一獅拚封王魔術數字「M3」 今日賽事預告與轉播

佛拉格。（資料照）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
今天大聯盟有1場賽事轉播，道奇持續在客場對決洛磯，大谷翔平昨天敲出本季第27轟，同時也是個人日、美通算生涯300轟，今天能否再度炸裂？記得鎖定轉播！
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2025年NBA選秀正式登場，今天將進行第一輪選秀，握有狀元籤的獨行俠幾乎已將杜克大學的超級新星佛拉格（Cooper Flagg）視為囊中物；而拒絕參加任何球隊試訓的羅格斯大學新星貝利（Ace Bailey），又將會落腳何處？敬請鎖定轉播！
中職今天有2場比賽，樂天桃猿派出王牌威能帝對決富邦悍將布坎南，要力爭上半季冠軍的樂天是否會再度敗在「水鬼邦」手中？而目前暫居龍頭的統一獅要力拚將封王魔術數字降至「M3」，推出蒙德茲來對抗台鋼雄鷹王牌後勁，一定要鎖定轉播！
MLB
08:30 道奇@洛磯 愛爾達體育2台、緯來體育D-LIVE
11:30 洋基@紅人 愛爾達體育2台D-LIVE
中華職棒
18:35 樂天@富邦（原5/7延賽） MOMOTV、愛爾達體育1台
18:35 台鋼@統一（原6/13延賽） 愛爾達體育2台、DAZN1
NBA選秀
08:00 第一輪 緯來體育、愛爾達體育3台
2025年國際足總俱樂部世界盃
08:47 國際米蘭@河床競技 DAZN2