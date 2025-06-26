美國賽》男單頭號種子周天成打敗芬蘭對手 晉級16強

周天成。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天凌晨在超級300系列美國羽球公開賽，以24：22、21：15打敗芬蘭選手柯利約寧（Kalle Koljonen），晉級男單16強。

BWF世界巡迴賽從北美重燃戰火，世界排名第6的周天成在印尼公開賽打進決賽，成為晉級1000等級決賽最年長球員，也收下亞軍。他沒有打算休兵，按照原計劃再戰美國公開賽，並榮膺男單頭號種子，努力尋求本季首座冠軍。

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周天成本季在世界巡迴賽有4站打進8強，並在台北、印尼公開賽拿下亞軍，在年終賽積分已累積4萬7630分，暫居第4名，這次美國賽也要爭取佳績，持續朝進軍年終賽之目標邁進。

周天成生涯首次對上柯利約寧，首局前段有些慢熱，以10：11進入技術暫停，小天在暫停後打出8：2攻勢取得5分領先，不過再來卻錯過3個局點機會，但小天還是技高一籌先下一城。周天成在第二局雖然還是面臨落後，不過他的經驗、技術還是略勝對手，在8：10下又是連得6分，最終花45分鐘奪下勝利。

另一位男單好手蘇力揚則是第5種子，首輪以21：11、21：12拍落以色列選手希爾伯曼（Misha Zilberman），他有機會跟周天成在8強上演內戰。

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