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網球》謝淑薇新搭檔好猛！ 茹安爆冷擊敗英國球星拉杜卡努

2025/06/26 07:05

茹安。（路透）茹安。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕茹安（Maya Joint）不但與 「台灣一姊」謝淑薇打進伊斯特本網賽女雙8強，這位19歲澳洲新星歷經3盤激戰，還挾4：6、6：1、7：6（7：4）大逆轉地主人氣球星拉杜卡努（Emma Raducanu），再爆冷門勇闖女單8強。

這項WTA250等級草地職業賽，本週在英國進行。2021年美國公開賽贏得大滿貫冠軍的拉杜卡努，原本期待在自家溫布頓錦標賽前暖身爭取佳績，不料這位22歲第7種子面對茹安先盛後衰，次輪陷入苦戰提前出局，也讓年輕對手回報5月羅馬紅土3盤惜敗之仇。

茹安8強對手為俄國布林可娃（Anna Blinkova）；她與「百搭天后」謝淑薇女雙次輪則遭遇第4種子拉脫維亞奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）／捷克克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）。

「我是進攻型球員，喜歡用反拍，很高興打法奏效。」茹安坦承對於草地賽場還很陌生，臨場也數次跌倒在地，但她奮戰到底，自首輪扳倒2屆溫網亞軍的突尼西亞老將賈珀（Ons Jabeur）之後，又氣走名氣響亮的拉杜卡努，「我努力打好每一球，保持侵略性，草地賽就是這樣，只要你打出一記好球，就可能扭轉戰局。」

茹安。（法新社）茹安。（法新社）

拉杜卡努。（路透）拉杜卡努。（路透）

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