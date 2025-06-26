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MLB》火球怪物對決！ 釀酒人菜鳥5局8K力壓海盜狀元郎3連勝

2025/06/26 07:29

米蕭羅斯基力壓史基斯奪勝。（圖片取自X）米蕭羅斯基力壓史基斯奪勝。（圖片取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天在主場對決去年國聯新人王，火球狀元男史基斯（Paul Skenes），他用5局8K無失分表現力壓4局失4分的史基斯，生涯以3勝0敗展開。

登板後不斷以破100英里火球驚豔球迷的米蕭羅斯基，今天對決去年最狂菜鳥史基斯，展現初生之犢不畏虎的精神，開局面臨得點圈有人攻勢連飆2K解危，2局回穩投出3上3下。反倒是今年威風八面但缺隊友火力援助的史基斯，在2下遭到釀酒人打線串聯攻勢狙擊，單局狂失4分。

拿到4分優勢後的米蕭羅斯基表現持續穩定，3局再次投出3上3下，4局再展現危機處理能力，一開始被敲安再投出保送後，成功讓對手雙殺，再飆出1K化解，5局被敲安後飆出2K，以無失分結束今天投球工作。他退場後海盜在7、8兩局各得1分，終場釀酒人以4：2獲勝，米蕭羅斯基收下3連勝（0敗），史基斯則苦吞本季第7敗（4勝）。

本場米蕭羅斯基用74球投完5局只被敲2安，送出8K、2BB無失分，防禦率1.13，最快球速達102.4英里，而史基斯用78球投4局，被打4安，送出4K、2BB失掉4分，防禦率2.12，最快球速則是100.2英里。

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