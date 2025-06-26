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NBA》「范喬丹」范維利特以14億約續留火箭 新賽季將攜手杜蘭特

2025/06/26 07:40

范維利特（左）。（資料照，法新社）范維利特（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭後衛「范喬丹」范維利特（Fred VanVleet）計畫與球隊簽下一份2年5000萬美元合約（約新台幣14.7億元），包含2026-27年賽季的球員選項，范維利特將續留休士頓。

火箭隊將拒絕執行范維利特下賽季4490萬美元的球隊選項，並與范維利特的經紀人達成一份新約，這份2年5000萬美元合約為火箭隊在未來一年提供靈活性，同時也有機會讓范維利特在2026年進入自由市場，屆時火箭將有更多薪資空間。

火箭隊在休賽季動作頻頻，日前以3年3900萬美元延長合約留住中鋒亞當斯（Steven Adams）、以複數年合約續留總教練烏多卡（Ime Udoka）。火箭近日還發動大交易，換來15屆明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）。

現年31歲的范維利特是2019年暴龍隊奪冠成員，他在2023年以3年約加盟火箭。范維利特在2024-25年賽季幫助火箭在例行賽打出52勝30敗成績，高居西部第二。不過火箭隊在季後賽首輪不敵勇士。

范維利特上季出賽60場，平均得分14.1分是自2018-19年以來新低，整體投籃命中率37.8％也寫下自2016-17年菜鳥賽季以來最差。不過，范維利特在今年季後賽7場的場均得分提升至18.7分，其中最後4場平均得分為24.3分。

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