MLB》馬提被問候亡母而痛哭 惡質球迷遭禁入所有大聯盟球場

響尾蛇明星二壘手馬提。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇昨天以4比1擊敗白襪，但響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）被捕捉到在場上痛哭的畫面，竟是一名22歲球迷說著與他過世的母親有關的不當言論。根據《ESPN》報導，這名球迷已經被禁止進入所有大聯盟球場。

馬提在昨天被比賽中被捕捉到在場上痛哭的畫面，竟是有球迷喊著與他母親有關的事情，包含響尾蛇隊人員、響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）都聽到這番話語。而馬提的母親是在2017年於多明尼加的一場車禍中過世，響尾蛇隊因此要求把這名球迷趕出球場。

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白襪隊官方也在外野看板秀出「棒球是家庭」的話語力挺馬提。（法新社）

《ESPN》報導，據消息人士透露，這名球迷對自己的行為感到懊悔，坦承自己發表不當言論。大聯盟官方今天發出聲明指出，「我們讚賞白襪隊立即採取行動，把這名球迷請出去。」

響尾蛇今天與白襪之戰，當馬提上場打擊時，獲得全場球迷歡呼。而白襪隊官方也在外野看板秀出「棒球是家庭」的話語力挺馬提。

這不是今年第一起球迷對選手喊出不當言論的事件。像是紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran）曾在紅襪與Netflix合作的紀錄片中，公開談及自己在2022年自殺未遂的黑暗經歷，但他在今年4月一場比賽中，遭到守護者球迷惡意言語攻擊與嘲諷。該名球迷不但被趕出去，並禁止進入球場。

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