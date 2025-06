MiLB》只投1場被道奇下放3A 小將6局完美投球狂飆13K！（影音）

道奇小將斯漢在3A主投6局18上18下飆13K。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕剛被道奇下放的25歲右投斯漢(Emmet Sheehan),今天在3A上演鬼神表現,主投6局無安打,狂飆13次三振無失分,收下本季3A首勝。

斯漢在本月(6月)19日傷癒歸隊重返大聯盟,對教士先發投65球,共4局失1分飆6K後就被下放,今天在3A對陣巨人,斯漢展現恐怖的壓制力,讓對手18上18下表現完美,狂飆13次三振,不過球隊在他用球數達73球後就讓他退場,道奇直到8局才被敲出本場比賽首安,最終以16:0狂勝對手。

請繼續往下閱讀...

斯漢今天平均球速來到97.3英里,四縫線速球就造成對手15次的揮棒落空,預計不久後就有機會重返大聯盟。

Perfection: the condition, state, or quality of being as free as possible from all flaws or defects

Perfection: Also this Emmet Sheehan @OKC_comets start



18 up, 18 down with 13 strikeouts (!!) for the rehabbing @Dodgers hurler: pic.twitter.com/LlvQkcBzmt