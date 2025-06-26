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MiLB》只投1場被道奇下放3A 小將6局完美投球狂飆13K！（影音）

2025/06/26 08:03

道奇小將斯漢在3A主投6局18上18下飆13K。（資料照）道奇小將斯漢在3A主投6局18上18下飆13K。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕剛被道奇下放的25歲右投斯漢（Emmet Sheehan），今天在3A上演鬼神表現，主投6局無安打，狂飆13次三振無失分，收下本季3A首勝。

斯漢在本月（6月）19日傷癒歸隊重返大聯盟，對教士先發投65球，共4局失1分飆6K後就被下放，今天在3A對陣巨人，斯漢展現恐怖的壓制力，讓對手18上18下表現完美，狂飆13次三振，不過球隊在他用球數達73球後就讓他退場，道奇直到8局才被敲出本場比賽首安，最終以16：0狂勝對手。

斯漢今天平均球速來到97.3英里，四縫線速球就造成對手15次的揮棒落空，預計不久後就有機會重返大聯盟。

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