MiLB》近一個月最佳！林昱珉5局5K失1分好投 最快丟150公里

林昱珉。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇小聯盟3A台灣旅美左投林昱珉今天先發對決天使3A，繳出5局失1分好投，是他近一個月以來最好的投球表現。林昱珉最後無緣勝敗，響尾蛇3A最後以6比2贏球。

林昱珉今天首局連續解決2人後，先丟觸身球、再丟保送，讓對手攻佔一、二壘，他及時讓天使3A打者卡瓦達斯（Niko Kavadas）敲滾地球出局，化解失分危機。林昱珉在第2局、第3局沒有被敲安，對手靠1次守備失誤上壘。

請繼續往下閱讀...

第4局林昱珉連續抓到2個出局數後，被天使3A打者基布姆（Carter Kieboom）擊出陽春砲。第5局林昱珉遇到危機，先後被敲2安，讓對手攻佔一、二壘，林昱珉最後讓天使3A打者史蒂文斯（Chad Stevens）敲投手前滾地球出局，完成投球工作。

總計林昱珉先發5局用84球，當中有57顆好球，只被敲3安包含1轟，失掉1分，賞5次三振，保送、觸身球各1次，最快丟到93.3英哩（約150.1公里），賽後防禦率為5.40。

林昱珉在6月份4場先發，拿到1勝、單月防禦率是偏高的6.11。林昱珉過去4場先發分別是美國時間5月31日的4局失5分、6月6日的4.2局失4分、6月12日的5局失7分（4分自責）、6月19日的3局失3分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法