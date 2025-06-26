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MLB》洋基王牌佛里德7局失1分好投收第10勝 登大聯盟勝投王

2025/06/26 10:06

洋基王牌左投佛里德。（法新社）洋基王牌左投佛里德。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌左投佛里德（Max Fried）今天主投7局失1分非自責、賞7次三振，外加奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）貢獻兩分砲，洋基最後在客場以7比1擊敗紅人，條紋軍中止近期的2連敗。佛里德收下本季第10勝，獨居大聯盟勝投王，也是本季第一位拿到第10勝的投手。

洋基打線第2局靠葛里遜（Trent Grisham）適時安攻進第1分，第3局奇澤姆轟出兩分砲，這是他本季第11轟，幫助洋基取得3比0領先。洋基第5局靠沃爾普（Anthony Volp）的高飛犧牲打追加分數，「法官」賈吉（Aaron Judge）第6局敲帶有2分打點的二壘安打擴大領先。洋基捕手威爾斯（Austin Wells）第9局擊出適時安打追加保險分。

佛里德前3局投球僅被敲1安，第4局1出局後被敲安，紅人靠滾地球護把跑者送上二壘。該半局2出局後，紅人史提爾（Spencer Steer）敲內野安打、外加洋基三壘手奇澤姆發生傳球失誤，讓紅人攻進1分。不過佛里德及時穩定，第5局至第7局只再被敲1安，用106球投完7局。

洋基中止2連敗。（法新社）洋基中止2連敗。（法新社）

總計佛里德此戰先發7局被敲4安，失掉1分非自責，賞7次三振，丟1次保送，收下本季第10勝獨居全大聯盟最多，賽後防禦率降至1.92。洋基全場11安，葛里遜單場4安1打點，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）也有4安、跑回2分，賈吉、史坦頓（Giancarlo Stanton）、威爾斯各有1安1打點。

紅人先發投手辛格（Brady Singer）主投5局失4分，另賞9次三振、丟3次保送，吞本季第6敗。

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