MLB》洋基王牌佛里德7局失1分好投收第10勝 登大聯盟勝投王

洋基王牌左投佛里德。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基王牌左投佛里德(Max Fried)今天主投7局失1分非自責、賞7次三振,外加奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)貢獻兩分砲,洋基最後在客場以7比1擊敗紅人,條紋軍中止近期的2連敗。佛里德收下本季第10勝,獨居大聯盟勝投王,也是本季第一位拿到第10勝的投手。

洋基打線第2局靠葛里遜(Trent Grisham)適時安攻進第1分,第3局奇澤姆轟出兩分砲,這是他本季第11轟,幫助洋基取得3比0領先。洋基第5局靠沃爾普(Anthony Volp)的高飛犧牲打追加分數,「法官」賈吉(Aaron Judge)第6局敲帶有2分打點的二壘安打擴大領先。洋基捕手威爾斯(Austin Wells)第9局擊出適時安打追加保險分。

請繼續往下閱讀...

佛里德前3局投球僅被敲1安,第4局1出局後被敲安,紅人靠滾地球護把跑者送上二壘。該半局2出局後,紅人史提爾(Spencer Steer)敲內野安打、外加洋基三壘手奇澤姆發生傳球失誤,讓紅人攻進1分。不過佛里德及時穩定,第5局至第7局只再被敲1安,用106球投完7局。

洋基中止2連敗。(法新社)

總計佛里德此戰先發7局被敲4安,失掉1分非自責,賞7次三振,丟1次保送,收下本季第10勝獨居全大聯盟最多,賽後防禦率降至1.92。洋基全場11安,葛里遜單場4安1打點,「火星人」多明格茲(Jasson Domínguez)也有4安、跑回2分,賈吉、史坦頓(Giancarlo Stanton)、威爾斯各有1安1打點。

紅人先發投手辛格(Brady Singer)主投5局失4分,另賞9次三振、丟3次保送,吞本季第6敗。

for Max Fried!



He's through seven innings with zero earned runs allowed. ERA is down to 1.92! pic.twitter.com/WNYwv4jdjl