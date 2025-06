MLB》史上最貴索托雙響砲！ 超狂紀錄助大都會本季首勝勇士

索托單場雙響砲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會史上最貴重砲索托(Juan Soto)近期手感持續火燙,今天對勇士單場雙響砲寫下隊史紀錄,率領球隊以7:3擊敗勇士,終於奪下本季對戰勇士首勝。

3局前大物莫里西歐(Ronny Mauricio)開轟幫助大都會取得領先,4上勇士菜鳥捕手鮑德溫(Drake Baldwin)陽春砲扳平比數。下個半局大都會打線被索托的陽春彈點燃,單局灌進5分超前,7下索托再敲出一發陽春砲,賽季來到19轟,助隊7:1領先。

9上大都會牛棚放火,在失掉2分後球隊不得不派出終結者狄亞茲(Edwin Díaz)登板,他順利關門成功,幫助大都會7:3取勝,是今年首次擊敗勇士,今天前吞下5連敗。

索托6月打擊手感超火燙,加上今天單場雙響砲,單月已經敲出10轟,此外他還選到23次四壞保送,成為大都會隊史第二位能夠單月10轟、20保送以上的球員,第一位是1987年大都會隊史知名球星「草莓先生」史卓貝瑞(Darryl Strawberry)。

