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MLB》史上最貴索托雙響砲！ 超狂紀錄助大都會本季首勝勇士

2025/06/26 10:11

索托單場雙響砲。（法新社）索托單場雙響砲。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會史上最貴重砲索托（Juan Soto）近期手感持續火燙，今天對勇士單場雙響砲寫下隊史紀錄，率領球隊以7：3擊敗勇士，終於奪下本季對戰勇士首勝。

3局前大物莫里西歐（Ronny Mauricio）開轟幫助大都會取得領先，4上勇士菜鳥捕手鮑德溫（Drake Baldwin）陽春砲扳平比數。下個半局大都會打線被索托的陽春彈點燃，單局灌進5分超前，7下索托再敲出一發陽春砲，賽季來到19轟，助隊7：1領先。

9上大都會牛棚放火，在失掉2分後球隊不得不派出終結者狄亞茲（Edwin Díaz）登板，他順利關門成功，幫助大都會7：3取勝，是今年首次擊敗勇士，今天前吞下5連敗。

索托6月打擊手感超火燙，加上今天單場雙響砲，單月已經敲出10轟，此外他還選到23次四壞保送，成為大都會隊史第二位能夠單月10轟、20保送以上的球員，第一位是1987年大都會隊史知名球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）。

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