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MLB》對手找不到球！山本由伸5局好投 靠「天變」獲勝投資格

2025/06/26 10:59

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場面對洛磯，道奇日籍右投山本由伸今天主投5局無失分，6局上庫爾斯球場（Coors Field）下起大雨，道奇馬恩西（Max Muncy）敲內野高飛球，讓洛磯內野手看不到球，因此小白球落地形成帶有2分打點的一壘安打。比賽目前因雨暫時中斷，道奇以2比0暫時領先。

山本由伸今天開賽連續解決8名打者，直到3局下被洛磯打者希利爾德（Sam Hilliard）敲一壘安打。山本由伸接著連續解決4名打者後，第5局一開始丟保送，山本先讓對手敲投手前滾地球製造雙殺守備，接著再送出三振，完成5局投球

道奇打線遭到洛磯23歲新星多蘭德（Chase Dollander）壓制，前5局只出現1支安打。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

6局上道奇大物捕手拉辛（Dalton Rushing）選到保送，接著日本巨星大谷翔平敲左外野一壘安打，道奇靠滾地球推進攻佔二、三壘。該半局2出局後，現場雨勢突然變大，馬恩西敲一、二壘附近上空的高飛球，洛磯二壘手艾斯特拉達（Thairo Estrada）、一壘手托利亞（Michael Toglia）都找不到球，讓球落地形成帶有2分打點的安打。這時裁判也宣布比賽暫時中斷，場務人員打開帆布。

山本由伸前5局投球只用56球，只被敲1安，賞6次三振、丟1次保送，目前取得勝投資格。

根據《橘郡紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）報導，這場比賽預計在當地時間晚上9點20分重新進行（台灣時間上午11點20分）。

 

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