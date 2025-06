MLB》對手找不到球！山本由伸5局好投 靠「天變」獲勝投資格

山本由伸。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在客場面對洛磯,道奇日籍右投山本由伸今天主投5局無失分,6局上庫爾斯球場(Coors Field)下起大雨,道奇馬恩西(Max Muncy)敲內野高飛球,讓洛磯內野手看不到球,因此小白球落地形成帶有2分打點的一壘安打。比賽目前因雨暫時中斷,道奇以2比0暫時領先。

山本由伸今天開賽連續解決8名打者,直到3局下被洛磯打者希利爾德(Sam Hilliard)敲一壘安打。山本由伸接著連續解決4名打者後,第5局一開始丟保送,山本先讓對手敲投手前滾地球製造雙殺守備,接著再送出三振,完成5局投球

道奇打線遭到洛磯23歲新星多蘭德(Chase Dollander)壓制,前5局只出現1支安打。

大谷翔平。(美聯社)

6局上道奇大物捕手拉辛(Dalton Rushing)選到保送,接著日本巨星大谷翔平敲左外野一壘安打,道奇靠滾地球推進攻佔二、三壘。該半局2出局後,現場雨勢突然變大,馬恩西敲一、二壘附近上空的高飛球,洛磯二壘手艾斯特拉達(Thairo Estrada)、一壘手托利亞(Michael Toglia)都找不到球,讓球落地形成帶有2分打點的安打。這時裁判也宣布比賽暫時中斷,場務人員打開帆布。

山本由伸前5局投球只用56球,只被敲1安,賞6次三振、丟1次保送,目前取得勝投資格。

根據《橘郡紀事報》記者普倫科特(Bill Plunkett)報導,這場比賽預計在當地時間晚上9點20分重新進行(台灣時間上午11點20分)。

To be fair it is a torrential downpour pic.twitter.com/68Ym8855wG