晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》林家正3安猛打賞貢獻1打點 沙子宸高階1A先發失6分吞敗

2025/06/26 12:02

林家正。（資料照，法新社）林家正。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣捕手林家正，今天上演3安猛打賞、貢獻1分打點。而近日剛升上運動家高階1A的台灣投手沙子宸，今天僅投3局失6分5分自責，吞下敗投。

運動家2A今天與教士2A之戰，林家正擔任先發捕手、扛第9棒位置。林家正第2局敲一壘安打，第4局林家正靠對方捕手妨礙打擊上壘，接著靠隊友長打和滾地球護送回來得分。林家正5局下擊出帶有1分打點的二壘安打，該半局再靠隊友長打回來得分。林家正6局下擊出單場第3支安打，8局下林家正敲內野飛球被接殺。運動家2A全場敲17安包含2轟，最後以18比4大勝。

總計林家正全場4打數3安，進帳1分打點，跑回3分，賽後打擊率升至1成62。這是林家正本季2A首次單場3安打表現。

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

運動家高階1A今天與紅人高階1A之戰，剛升上沙子宸的迎來首場高階1A的先發，但沙子宸開賽不穩，先丟觸身球、被敲二壘安打，讓對手攻佔二、三壘。沙子宸連續抓到2個出局後，卻被敲適時安打失掉2分。

沙子宸第2局在2出局後，先遭敲二壘安打、又因隊友守備失誤，讓對方攻佔二、三壘。沙子宸及時解決下一棒打者，化解失分危機。不過，沙子宸第3局遭紅人C.桑契斯（Carlos Sanchez）敲三分砲，接著沙子宸丟保送、挨二壘安打，對手再靠一支高飛犧牲打拿分，沙子宸單局失掉4分，僅投3局就被換下場。運動家高階1A最後以4比9輸球。

總計沙子宸先發3局用64球，其中有40顆好球，被敲7安包含一發三分砲，失掉6分有5分自責，三振、保送各1次，吞下敗投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中