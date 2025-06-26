MiLB》林家正3安猛打賞貢獻1打點 沙子宸高階1A先發失6分吞敗

林家正。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣捕手林家正，今天上演3安猛打賞、貢獻1分打點。而近日剛升上運動家高階1A的台灣投手沙子宸，今天僅投3局失6分5分自責，吞下敗投。

運動家2A今天與教士2A之戰，林家正擔任先發捕手、扛第9棒位置。林家正第2局敲一壘安打，第4局林家正靠對方捕手妨礙打擊上壘，接著靠隊友長打和滾地球護送回來得分。林家正5局下擊出帶有1分打點的二壘安打，該半局再靠隊友長打回來得分。林家正6局下擊出單場第3支安打，8局下林家正敲內野飛球被接殺。運動家2A全場敲17安包含2轟，最後以18比4大勝。

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總計林家正全場4打數3安，進帳1分打點，跑回3分，賽後打擊率升至1成62。這是林家正本季2A首次單場3安打表現。

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

運動家高階1A今天與紅人高階1A之戰，剛升上沙子宸的迎來首場高階1A的先發，但沙子宸開賽不穩，先丟觸身球、被敲二壘安打，讓對手攻佔二、三壘。沙子宸連續抓到2個出局後，卻被敲適時安打失掉2分。

沙子宸第2局在2出局後，先遭敲二壘安打、又因隊友守備失誤，讓對方攻佔二、三壘。沙子宸及時解決下一棒打者，化解失分危機。不過，沙子宸第3局遭紅人C.桑契斯（Carlos Sanchez）敲三分砲，接著沙子宸丟保送、挨二壘安打，對手再靠一支高飛犧牲打拿分，沙子宸單局失掉4分，僅投3局就被換下場。運動家高階1A最後以4比9輸球。

總計沙子宸先發3局用64球，其中有40顆好球，被敲7安包含一發三分砲，失掉6分有5分自責，三振、保送各1次，吞下敗投。

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