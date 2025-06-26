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TPVL》職業排球聯盟9月打熱身賽 4隊創始球隊+日本2隊伍參戰

2025/06/26 11:20

TPVL熱身賽9月開打。（聯盟提供）TPVL熱身賽9月開打。（聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）將於2025年9月19日至21日，在台北市立天母大學體育館舉辦TPVL季前熱身賽，還特別邀請到兩支日本SV聯賽隊伍來台交流。

聯盟指出，本次賽事將由TPVL的台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹、台鋼天鷹，迎戰來自日本SV聯賽的兩支代表性球隊 東京Great Bears與VOREAS北海道。六隊齊聚，展開為期三日的高強度交叉對戰，這將是TPVL元年開季前，最關鍵的一次整備實戰與火力測試。

聯盟表示，這場熱身賽的促成過程極為不易。來自日本SV聯賽各隊行程緊湊、對外邀請門檻高，TPVL歷經長時間溝通協調，最終成功敲定兩隊來台參賽，其中東京

Great Bears更是自創隊以來首次海外遠征，選擇台灣作為首站，象徵高度信任與重視，也彰顯TPVL在亞洲職業排球版圖上正逐步建立起的合作影響力。

本次賽事將全面開放觀眾入場，票務資訊、賽程安排、周邊活動與精彩看點將陸續公布。

【賽事資訊】

賽事時間：2025年9月19日（星期五）至9月21日（星期日）

賽事地點：北市大體育館

參賽隊伍（日本）：

・東京Great Bears

・VOREAS北海道

參賽隊伍（台灣）：

・台北伊斯特

・台鋼天鷹

・桃園雲豹

・台中連莊

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