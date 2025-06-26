NBA選秀》佛拉格成獨行俠狀元、籃網選5人！首輪結果看這裡

天才前鋒佛拉格（右）成為獨行俠新科狀元。（法新社）
林子翔／核稿編輯
〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年NBA選秀首輪今登場，天才前鋒佛拉格（Cooper Flagg）成為獨行俠新科狀元，杜克大學在前10順位就有3位大物獲得青睞，籃網則選進5位球員寫下紀錄。
18歲的佛拉格擁有全能身手，毫無懸念成為本屆狀元，他也是杜克大學史上第6位NBA選秀狀元，高居全美最多，同樣來自杜克的庫尼普爾（Kon Knueppel）第4順位獲黃蜂指名，馬盧阿（Khaman Maluach）則在第10順位獲得青睞，預計將加入太陽隊。
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另外，籃網這次擁有首輪第8、19、22、26、27順位的選秀權，最後全部自選未再進行任何交易，成為史上第一支在選秀首輪選進5位新秀的隊伍。
籃網成為史上第一支在選秀首輪選進5位新秀的隊伍。（美聯社）
2025年NBA首輪選秀結果：
1獨行俠：Cooper Flagg
2馬刺：Dylan Harper
3七六人：VJ Edgecombe
4黃蜂：Kon Knueppel
5爵士：Ace Bailey
6巫師：Tre Johnson
7鵜鶘：Jeremiah Fears
8籃網：Egor Demin
9暴龍：Collin Murray-Boyles
10火箭：Khaman Maluach（將交易至太陽）
11拓荒者：Cedric Coward（將交易至灰熊）
12公牛：Noa Essengue
13老鷹：Derik Queen（將交易至鵜鶘）
14馬刺：Carter Bryant
15雷霆：Thomas Sorber
16灰熊：楊瀚森（將交易至拓荒者）
17灰狼：Joan Beringer
18巫師：Walter Clayton Jr. （將交易至爵士）
19籃網：Nolan Traore
20熱火：Kasparas Jakucionis
21爵士：Will Riley（將交易至巫師）
22老鷹：Drake Powell（將交易至籃網）
23鵜鶘：Asa Newell（將交易至老鷹）
24雷霆：Nique Clifford（將交易至國王）
25魔術：Jase Richardson
26籃網：Ben Saraf
27籃網：Danny Wolf
28塞爾提克：Hugo Gonzalez
29太陽：Liam McNeeley（將交易至黃蜂）
30快艇：Yanic Konan Niederhauser