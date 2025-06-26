NBA選秀》佛拉格成獨行俠狀元、籃網選5人！首輪結果看這裡

天才前鋒佛拉格（右）成為獨行俠新科狀元。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年NBA選秀首輪今登場，天才前鋒佛拉格（Cooper Flagg）成為獨行俠新科狀元，杜克大學在前10順位就有3位大物獲得青睞，籃網則選進5位球員寫下紀錄。

18歲的佛拉格擁有全能身手，毫無懸念成為本屆狀元，他也是杜克大學史上第6位NBA選秀狀元，高居全美最多，同樣來自杜克的庫尼普爾（Kon Knueppel）第4順位獲黃蜂指名，馬盧阿（Khaman Maluach）則在第10順位獲得青睞，預計將加入太陽隊。

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另外，籃網這次擁有首輪第8、19、22、26、27順位的選秀權，最後全部自選未再進行任何交易，成為史上第一支在選秀首輪選進5位新秀的隊伍。

籃網成為史上第一支在選秀首輪選進5位新秀的隊伍。（美聯社）

2025年NBA首輪選秀結果：

1獨行俠：Cooper Flagg

2馬刺：Dylan Harper

3七六人：VJ Edgecombe

4黃蜂：Kon Knueppel

5爵士：Ace Bailey

6巫師：Tre Johnson

7鵜鶘：Jeremiah Fears

8籃網：Egor Demin

9暴龍：Collin Murray-Boyles

10火箭：Khaman Maluach（將交易至太陽）

11拓荒者：Cedric Coward（將交易至灰熊）

12公牛：Noa Essengue

13老鷹：Derik Queen（將交易至鵜鶘）

14馬刺：Carter Bryant

15雷霆：Thomas Sorber

16灰熊：楊瀚森（將交易至拓荒者）

17灰狼：Joan Beringer

18巫師：Walter Clayton Jr. （將交易至爵士）

19籃網：Nolan Traore

20熱火：Kasparas Jakucionis

21爵士：Will Riley（將交易至巫師）

22老鷹：Drake Powell（將交易至籃網）

23鵜鶘：Asa Newell（將交易至老鷹）

24雷霆：Nique Clifford（將交易至國王）

25魔術：Jase Richardson

26籃網：Ben Saraf

27籃網：Danny Wolf

28塞爾提克：Hugo Gonzalez

29太陽：Liam McNeeley（將交易至黃蜂）

30快艇：Yanic Konan Niederhauser

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