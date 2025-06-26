MLB》40歲塞揚名投薛哲復出首戰5局失3分 本季首勝卻飛了！

薛哲。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥40歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）今天迎來傷癒復出後首場先發面對守護者，薛哲主投5局失3分無關勝敗，守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）最後在延長賽10局下敲再見安打，讓藍鳥終場以4比5輸球。

薛哲今年2月以1年1550萬美元薪水加盟藍鳥，他在美國時間3月29日本季首場先發，僅投3局失2分，就因右手大拇指發炎進入傷病名單，直到今天才重回大聯盟賽場。

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薛哲此戰先發5局中，局局都有人上壘。薛哲首局對守護者史蒂芬‧關（Steven Kwan）保送，史蒂芬‧關隨後盜上二壘。接著拉米瑞茲敲適時安打進帳1分。薛哲第4局被守護者阿里亞斯（Gabriel Arias）敲帶有2分打點的二壘安打。

守護者球星拉米瑞茲10局下敲再見安。（路透）

薛哲用83球吃完5局投球，藍鳥隊6局上攻進3分，反以4比3領先，讓薛哲一度成為勝投候選人。但藍鳥投手桑德林（Nick Sandlin）6局下登板投球，卻被守護者湯瑪斯（Lane Thomas）敲陽春砲，雙方戰成4比4平手，薛哲的本季首勝也沒了。拉米瑞茲在10局下揮出左外野再見安打，讓藍鳥吞下近6戰第4敗。

薛哲今天主投5局被敲6安，失掉3分，賞4次三振、丟3次保送，另有1次暴投，賽後防禦率為5.63，本季首勝尚未開張。薛哲賽後表示，就投球方面來說，自己有點生疏，投球執行上還可以更好，「我投得不錯，但不算很出色。」

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