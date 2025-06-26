晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》40歲塞揚名投薛哲復出首戰5局失3分 本季首勝卻飛了！

2025/06/26 13:08

薛哲。（路透）薛哲。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥40歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）今天迎來傷癒復出後首場先發面對守護者，薛哲主投5局失3分無關勝敗，守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）最後在延長賽10局下敲再見安打，讓藍鳥終場以4比5輸球。

薛哲今年2月以1年1550萬美元薪水加盟藍鳥，他在美國時間3月29日本季首場先發，僅投3局失2分，就因右手大拇指發炎進入傷病名單，直到今天才重回大聯盟賽場。

薛哲此戰先發5局中，局局都有人上壘。薛哲首局對守護者史蒂芬‧關（Steven Kwan）保送，史蒂芬‧關隨後盜上二壘。接著拉米瑞茲敲適時安打進帳1分。薛哲第4局被守護者阿里亞斯（Gabriel Arias）敲帶有2分打點的二壘安打。

守護者球星拉米瑞茲10局下敲再見安。（路透）守護者球星拉米瑞茲10局下敲再見安。（路透）

薛哲用83球吃完5局投球，藍鳥隊6局上攻進3分，反以4比3領先，讓薛哲一度成為勝投候選人。但藍鳥投手桑德林（Nick Sandlin）6局下登板投球，卻被守護者湯瑪斯（Lane Thomas）敲陽春砲，雙方戰成4比4平手，薛哲的本季首勝也沒了。拉米瑞茲在10局下揮出左外野再見安打，讓藍鳥吞下近6戰第4敗。

薛哲今天主投5局被敲6安，失掉3分，賞4次三振、丟3次保送，另有1次暴投，賽後防禦率為5.63，本季首勝尚未開張。薛哲賽後表示，就投球方面來說，自己有點生疏，投球執行上還可以更好，「我投得不錯，但不算很出色。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中