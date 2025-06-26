MLB》馬恩西「天變安」+滿貫砲！ 山本由伸好投助道奇3連勝

馬恩西敲出超高內野飛球，但因為雨勢過大導致洛磯無法守備，形成落地安打。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇、洛磯戰今天因雨中斷逾1小時，在暫停前馬恩西（Max Muncy）天變2分打點安打成為決勝關鍵，道奇終場8：1大勝洛磯，山本由伸5局好投奪下賽季第7勝。

兩隊前5局上演投手戰，山本由伸5局飆6K、1BB，僅被打1支安打無失分，防禦率下降到2.61，多蘭德（Chase Dollander）前5局也近乎完美，僅被敲出1支安打。不過在6局上半道奇進攻，2出局二、三壘有跑者時雨勢突然加大，但裁判並未暫停比賽，反而是等馬恩西敲出一、二壘附近高飛球，洛磯防守員看不到球讓球落地，兩位跑者都回來後，比賽才被喊停。

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比賽經過逾1個小時的暫停後重新開始，洛磯換上中繼投手伯德（Jake Bird）登板，他接連被赫南德茲（Teoscar Hernandez）與帕赫斯（Andy Pages）敲安失分，該分要算在多蘭德帳上，比數形成3：0道奇領先。6局下洛磯靠著安打與帕赫斯的傳球失誤追回1分。

7局康佛托（Michael Conforto）敲安，拉辛（Dalton Rushing）滾地球出局推進跑者上二壘，大谷翔平被故意四壞保送上壘，貝茲（Mookie Betts）中外野飛球出局，接著伯德面對佛里曼（Freddie Freeman）時暴投+保送擠成滿壘。洛磯緊急換投，接替上場的金利（Tyler Kinley）被馬恩西敲出滿貫砲，比數拉開為7：1，8局康佛托連2天開轟，比數形成8：1。

Max Muncy adds on in GRAND fashion pic.twitter.com/7tdrVLVxXM — MLB （@MLB） June 26, 2025

大谷翔平今天未能連3天開轟，不過仍敲1安，選到2次保送（包含故意四壞）跑回2分，還靠著捕手妨礙打擊4度上壘，賽後打擊率上升至2成91，馬恩西今天靠著幸運安打以及滿貫砲進帳6分打點，康佛托連2天開轟，賽季第6轟出爐。

山本由伸5局好投奪勝。（法新社）

大谷翔平敲1安，4度上壘。（美聯社）

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