NBA選秀》「他還沒準備好進NBA」 資深作家辣評楊瀚森：很遺憾...

楊瀚森在首輪被選中震驚各界。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕中國年輕中鋒楊瀚森在2025年NBA選秀會上，於首輪第16順位被拓荒者選中，知名美媒《The Athletic》即時請兩位專家做出評價，但不管是專業分析與感性層面，都沒有人認同並理解拓荒者的這個選擇。

剛滿20歲的楊瀚森先前效力CBA青島雄鷹，成為自姚明、易建聯後，第三位中國出生的首輪新秀，不過原先「幾乎」沒有一個選秀預測他會在首輪中選，就連他自己被選中都直呼意外。

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《The Athletic》專家維塞尼（Sam Vecenie）在選秀將楊瀚森排在第48名，認為他有著數個令人注目的技能，而當一位長人擁有頂尖的傳球視野和籃下手感時，自然會引起很多關注。不過維塞尼擔憂他的這些特點難以轉換上NBA，因為他的身材屬於高臀型（high-hipped），容易缺乏爆發力與橫向移動能力。

維塞尼提到，這類型的球員像是約基奇（Nikola Jokić）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、伍切維奇（Nikola Vucevic）以及某種程度的湯斯（Karl-Anthony Towns），都是最需要在場上跟別人拚搏的人，他們都需要能夠用肩膀去對抗長人，來建立自己在場上所需要的空間，但「很遺憾，楊瀚森並不具備這種能力。」楊瀚森的防守能否轉移到NBA層級也被維塞尼認為是個大問題。

此外，維塞尼也提到，他雖然喜歡技巧型中鋒，因為可以讓球隊打5-out戰術，但維塞尼並不相信楊瀚森的投射能力，也不認為他的技能組可以在對抗世界最頂尖籃球員時發揮作用。維塞尼認為，楊瀚森若在未來有所改變，確實值得在次輪中段選下，但他現在還沒準備好進NBA。

另一位記者哈林傑（John Hollinger）給的評論就更加殘酷，他先是寫道：「抱歉...什麼???!?!?!?!沒有人把楊瀚森視為首輪，真的沒有。」哈林傑認為，楊瀚森是一位具有不錯技巧的長人，他的防守擁有成為不錯替補的潛力，但拓荒者在這個順位選下預期第二輪的球員真的太早。

哈林傑點出，拓荒者現在已經有艾頓（Deandre Ayton）、威廉斯（Robert Williams III），以及去年第7順位柯林根（Donovan Clingan）一堆中鋒，所以楊瀚森能否上場獲得時間都還是未知數，哈林傑最後直言：「我完全無法理解這個選擇。」

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