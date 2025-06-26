晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA選秀》「他還沒準備好進NBA」 資深作家辣評楊瀚森：很遺憾...

2025/06/26 13:29

楊瀚森在首輪被選中震驚各界。（法新社）楊瀚森在首輪被選中震驚各界。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕中國年輕中鋒楊瀚森在2025年NBA選秀會上，於首輪第16順位被拓荒者選中，知名美媒《The Athletic》即時請兩位專家做出評價，但不管是專業分析與感性層面，都沒有人認同並理解拓荒者的這個選擇。

剛滿20歲的楊瀚森先前效力CBA青島雄鷹，成為自姚明、易建聯後，第三位中國出生的首輪新秀，不過原先「幾乎」沒有一個選秀預測他會在首輪中選，就連他自己被選中都直呼意外。

《The Athletic》專家維塞尼（Sam Vecenie）在選秀將楊瀚森排在第48名，認為他有著數個令人注目的技能，而當一位長人擁有頂尖的傳球視野和籃下手感時，自然會引起很多關注。不過維塞尼擔憂他的這些特點難以轉換上NBA，因為他的身材屬於高臀型（high-hipped），容易缺乏爆發力與橫向移動能力。

維塞尼提到，這類型的球員像是約基奇（Nikola Jokić）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、伍切維奇（Nikola Vucevic）以及某種程度的湯斯（Karl-Anthony Towns），都是最需要在場上跟別人拚搏的人，他們都需要能夠用肩膀去對抗長人，來建立自己在場上所需要的空間，但「很遺憾，楊瀚森並不具備這種能力。」楊瀚森的防守能否轉移到NBA層級也被維塞尼認為是個大問題。

此外，維塞尼也提到，他雖然喜歡技巧型中鋒，因為可以讓球隊打5-out戰術，但維塞尼並不相信楊瀚森的投射能力，也不認為他的技能組可以在對抗世界最頂尖籃球員時發揮作用。維塞尼認為，楊瀚森若在未來有所改變，確實值得在次輪中段選下，但他現在還沒準備好進NBA。

另一位記者哈林傑（John Hollinger）給的評論就更加殘酷，他先是寫道：「抱歉...什麼???!?!?!?!沒有人把楊瀚森視為首輪，真的沒有。」哈林傑認為，楊瀚森是一位具有不錯技巧的長人，他的防守擁有成為不錯替補的潛力，但拓荒者在這個順位選下預期第二輪的球員真的太早。

哈林傑點出，拓荒者現在已經有艾頓（Deandre Ayton）、威廉斯（Robert Williams III），以及去年第7順位柯林根（Donovan Clingan）一堆中鋒，所以楊瀚森能否上場獲得時間都還是未知數，哈林傑最後直言：「我完全無法理解這個選擇。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中