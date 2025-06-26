NBA選秀》怕拿不到中國楊瀚森？ 拓荒者總管說明為何用首輪選他

楊瀚森。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕今天NBA選秀會最大的驚奇，就是波特蘭拓荒者在首輪第16順位挑選來自中國的中鋒楊瀚森。拓荒者總管克羅寧（Joe Cronin）受訪表示，從2年前開始就在觀察楊瀚森，承認選秀首輪選楊瀚森是一個「非傳統」的選擇。

克羅寧表示，「我們在第16順位選了一名觀察很長時間的選手，我們對此非常興奮，那就是楊瀚森。在我們來看，他是一名非常獨特的天才，身高7尺1吋（約218公分），明天剛滿20歲。」克羅寧認為，楊瀚森擁有高水準的技能組合，包含傳球能力、籃球智商、低位技術、以及過人動作等等，「我們認為他會成為一名很棒的罰球手，也認為他能投進外線。」

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楊瀚森過去兩季效力中國CBA球隊青島國信海天雄鷹，2024-25年戰績為31勝15敗，楊瀚森出賽45場，平均有16.6分、10.5籃板、3次助攻、2.6次阻攻、1次抄截。

楊瀚森。（美聯社）

有外媒提到，外界原本預期楊瀚森不會在首輪獲選，最高順位可能在第35，這個選擇讓很多人感到意外。克羅寧說明，不希望在沒必要的情況下太早選人，「但實際上，超過第16順位後，我們就不太放心了。對我們來說，選到他太重要了。」

「我在這次季後賽中，有一件事讓我真的注意到，就是那些成功的球隊在比賽中的思考方式。」克羅寧說，「他們的籃球智商、技術能力、以及讓彼此變得更好的能力，是贏得這些比賽的關鍵。而這些正是楊瀚森所具備的。他的籃球智商非常、非常高，並且能讓其他人更好。我們在這裡是要找到能夠互補、並共同成長的選手，而這是他擅長的事。」

拓荒者選進楊瀚森後，球隊陣中將有5名中鋒，包含艾頓（Deandre Ayton）、R.威廉斯（Robert Williams III）、柯林根（Donovan Clingan）、杜普里斯（Duop Reath）。

克羅寧說，「顯然，我們現在有很多中鋒，我想球隊會慢慢解決這個問題，我們在每次選秀會都以選擇最好球員為目標，這是我們的明確目標，之後我們會再想辦法處理。」

楊瀚森。（法新社）

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