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網球》澳洲女將連3場草地賽一輪遊 抱怨伊斯特本不該降級成250賽

2025/06/26 14:03

澳洲女將卡薩金娜。（法新社）澳洲女將卡薩金娜。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求衛冕的澳洲女將卡薩金娜（Daria Kasatkina），在伊斯特本草地賽首輪輸給澳洲孫璐璐後，抱怨賽事從WTA 500等級降成250等級很不合理，「這真的太糟了，我不能明白。」

卡薩金娜說：「我認為伊斯特本是巡迴賽最具歷史的賽事之一，我記得它一直是500等級賽事，我實在不明白為何要降成250等級，這是一項非常棒的賽事，巴特洪堡女網賽也是一場很棒的賽事，我認為這該變成500賽，但不能用另一項賽事降級變成代價。」她指出，「從ATP男子職網而言，同一週舉辦兩場500等級賽事沒問題，但我不明白這對女網又會有什麼問題。」

根據WTA規則，每站250等級賽僅允許一名世界排名前10的球員參賽，而當250賽和500賽在同一週舉行，排名前30球員必須參加500等級賽事，但賽事的衛冕冠軍，即使是世界排名前30也能參加250賽事。

卡薩金娜說：「其實頂尖球員更愛500等級賽事，主要是因為妳排前5，幾乎百分之百首輪會輪空，250賽沒有，所以你打更多比賽，獲得更少積分，從成績來看，付出更多努力卻得不到更多回報。」她表示，真的不解為何250賽事首輪就沒有輪空優勢，「這真的說不通。」

世界排名16的卡薩金娜在草地賽表現欠佳，從倫敦草地賽、柏林再到本週的伊斯特本賽都是一輪遊。

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