MLB》「天變安」讓山本由伸摘勝 道奇馬恩西：當時眼鏡都是水...

道奇馬恩西敲幸運安打。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在客場面對洛磯,受到雨勢影響一度中斷,但在比賽暫停前,道奇強打馬恩西(Max Muncy)擊出一支「天變」2分打點安打,外加一發滿貫砲,幫助道奇以8比1擊敗洛磯,日籍投手山本由伸5局無失分好投收下第7勝。馬恩西受訪說,「那時候我的眼鏡都是水,我只祈禱能把球打出去。」

此戰6局上2出局道奇攻佔二、三壘,馬恩西面對洛磯23歲新星多蘭德(Chase Dollander),突然庫爾斯球場(Coors Field)下起大雨,馬恩西該打席纏鬥到滿球數,最後擊成一壘附近上空的高飛球,但洛磯二壘手艾斯特拉達(Thairo Estrada)、一壘手托利亞(Michael Toglia)都無法找到球,讓球落地形成帶有2分打點的安打。這時裁判才宣布比賽暫時中斷。

這場比賽因大雨中斷1小時27分,直到當地期間晚間9點20分才恢復進行。馬恩西第7局擊出滿貫砲,本季12轟出爐,單場2安進帳6分打點,目前51分打點與日本巨星大谷翔平並列道奇全隊第三多,最後幫助道奇收下3連勝。

談到第6局當時的狀況,馬恩西表示,「我很高興自己能打到球,我的眼鏡那時候已經都是水珠,我只是祈禱能把球打出去。」馬恩西坦言,「當時雨下很大,把球打到空中,真的很難抬頭看清楚球在哪裡,這點沒什麼好爭論的。」

「起初,我只是開心有打中球,然後你會因為打了內野高飛而懊惱,接著你看到他們有點手忙腳亂,你會開始有點興奮,然後球落地了,當然就很開心了。」馬恩西說道。

Likely partially due to the rain starting to fall, the Dodgers finally get two runs on perhaps Max Muncy's greatest single ever. pic.twitter.com/gxw1I4k72c