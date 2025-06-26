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MLB》「天變安」讓山本由伸摘勝 道奇馬恩西：當時眼鏡都是水...

2025/06/26 14:53

道奇馬恩西敲幸運安打。（美聯社）道奇馬恩西敲幸運安打。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場面對洛磯，受到雨勢影響一度中斷，但在比賽暫停前，道奇強打馬恩西（Max Muncy）擊出一支「天變」2分打點安打，外加一發滿貫砲，幫助道奇以8比1擊敗洛磯，日籍投手山本由伸5局無失分好投收下第7勝。馬恩西受訪說，「那時候我的眼鏡都是水，我只祈禱能把球打出去。」

此戰6局上2出局道奇攻佔二、三壘，馬恩西面對洛磯23歲新星多蘭德（Chase Dollander），突然庫爾斯球場（Coors Field）下起大雨，馬恩西該打席纏鬥到滿球數，最後擊成一壘附近上空的高飛球，但洛磯二壘手艾斯特拉達（Thairo Estrada）、一壘手托利亞（Michael Toglia）都無法找到球，讓球落地形成帶有2分打點的安打。這時裁判才宣布比賽暫時中斷。

道奇強打馬恩西敲幸運安打，對手受到雨勢影響無法接球。（美聯社）道奇強打馬恩西敲幸運安打，對手受到雨勢影響無法接球。（美聯社）

這場比賽因大雨中斷1小時27分，直到當地期間晚間9點20分才恢復進行。馬恩西第7局擊出滿貫砲，本季12轟出爐，單場2安進帳6分打點，目前51分打點與日本巨星大谷翔平並列道奇全隊第三多，最後幫助道奇收下3連勝。

談到第6局當時的狀況，馬恩西表示，「我很高興自己能打到球，我的眼鏡那時候已經都是水珠，我只是祈禱能把球打出去。」馬恩西坦言，「當時雨下很大，把球打到空中，真的很難抬頭看清楚球在哪裡，這點沒什麼好爭論的。」

「起初，我只是開心有打中球，然後你會因為打了內野高飛而懊惱，接著你看到他們有點手忙腳亂，你會開始有點興奮，然後球落地了，當然就很開心了。」馬恩西說道。

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