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張泰山校園分享棒球心路歷程 見偶像老師、家長比學童更興奮

2025/06/26 14:26

前職棒球星「森林王子」張泰山前往西螺文昌國小贈球及分享練球心路歷程。（記者黃淑莉攝）前職棒球星「森林王子」張泰山前往西螺文昌國小贈球及分享練球心路歷程。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕前職棒球星「森林王子」張泰山今（26）日到雲林縣西螺文昌國小贈送棒球，並分享他熱愛的棒球練球生涯，近距離看到偶像，老師、家長比小朋友還興奮。

為推動國內運動，張泰山成立中華民國張泰山運動人文教育協會，未來會透過協會下鄉到各地校園關懷球隊，他擔任雲林縣觀光大使，近來較常在雲林，選擇從雲林出發，今天結合雲林星創扶輪社及協會成員首站抵達文昌國小。

文昌國小棒球隊1964年即成立，教練張裕耀指出，隊員為2至6年學生約有5、60人，利用課餘、週末時間練習外，寒暑假期間也規畫各營隊訓練、移地訓練及參加友誼賽，提升球員球技及爭取佳績。

張泰山親切與小朋友分享自己從小立志成為職棒選手的心路歷程，他強調，努力不懈、態度決定高度的重要性，鼓勵孩子勇敢逐夢、熱愛運動、不要怕辛苦。

文昌棒球隊員曾楷丞、王東翰說，他們看過張泰山打球的影片，被他優秀打擊、守備能力吸引，希望以後可以像他這麼強，也能在棒球發光發熱，為國家爭光。

張裕耀說，近7年文昌棒球隊有5年從200多支隊伍中打進全國8強，今年取得TOTO盃全國少棒賽第6名、去年在花蓮台彩威力盃全國少棒賽奪第5名。此外也為台灣培育出多位優秀國手，像校友鍾奕恩入選2025年世界盃U18青棒錦標賽培訓隊國手。

前職棒球星「森林王子」張泰山前往西螺文昌國小贈球及分享練球心路歷程。（記者黃淑莉攝）前職棒球星「森林王子」張泰山前往西螺文昌國小贈球及分享練球心路歷程。（記者黃淑莉攝）

前職棒球星「森林王子」張泰山前往西螺文昌國小贈球及分享練球心路歷程。（記者黃淑莉攝）前職棒球星「森林王子」張泰山前往西螺文昌國小贈球及分享練球心路歷程。（記者黃淑莉攝）

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