MLB》「如果不是下雨...」山本由伸5局好投摘勝 感謝大物捕手引導

山本由伸。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍右投山本由伸今天主投5局無失分，受到雨勢影響只投完5局就下班。道奇靠著強打馬恩西（Max Muncy）的滿貫砲、單場進帳6分打點，幫助道奇在客場以8比1擊敗洛磯。山本由伸受訪表示，「今天狀況很好，如果不是下雨，也許還能投更多。」

山本由伸此戰主投5局僅用56球，其中有39顆好球，全場只被敲1安，賞6次三振、丟1次保送，收下本季第7勝，賽後防禦率為2.61。這是山本由伸自美國時間5月26日之後，再度收下勝投，同時也中止近期的先發3連敗。

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日媒《Sponichi Annex》報導，對於先發只用56球就下班，山本由伸表示，因為用球數不多，可以好好休息、再加強訓練，希望從這裡開始把狀態調整更好。

山本由伸提到，道奇大物新人捕手拉辛（Dalton Rushing）的引導很出色，讓他能充滿自信地去投球，「真的覺得不像是第一次搭配，他很好地發揮我的優勢，能投出這麼好的投球表現，都是多虧了他。」

山本由伸的好投獲得道奇總教練羅伯斯稱讚，「我覺得他非常出色，這場丟得很好...他很好地運用曲球，指叉球也非常好，還有速球。我想今晚的由伸正是我們所需要的。」

Yoshinobu Yamamoto strikes out six over five shutout innings on just 56 pitches, stopped only by the rain. pic.twitter.com/irTSvLga5z — Chad Moriyama （@ChadMoriyama） June 26, 2025

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