MLB》「如果不是下雨...」山本由伸5局好投摘勝 感謝大物捕手引導

山本由伸。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍右投山本由伸今天主投5局無失分,受到雨勢影響只投完5局就下班。道奇靠著強打馬恩西(Max Muncy)的滿貫砲、單場進帳6分打點,幫助道奇在客場以8比1擊敗洛磯。山本由伸受訪表示,「今天狀況很好,如果不是下雨,也許還能投更多。」

山本由伸此戰主投5局僅用56球,其中有39顆好球,全場只被敲1安,賞6次三振、丟1次保送,收下本季第7勝,賽後防禦率為2.61。這是山本由伸自美國時間5月26日之後,再度收下勝投,同時也中止近期的先發3連敗。

日媒《Sponichi Annex》報導,對於先發只用56球就下班,山本由伸表示,因為用球數不多,可以好好休息、再加強訓練,希望從這裡開始把狀態調整更好。

山本由伸提到,道奇大物新人捕手拉辛(Dalton Rushing)的引導很出色,讓他能充滿自信地去投球,「真的覺得不像是第一次搭配,他很好地發揮我的優勢,能投出這麼好的投球表現,都是多虧了他。」

山本由伸的好投獲得道奇總教練羅伯斯稱讚,「我覺得他非常出色,這場丟得很好...他很好地運用曲球,指叉球也非常好,還有速球。我想今晚的由伸正是我們所需要的。」

