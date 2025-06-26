MLB》挑戰夢幻紀錄！大谷翔平飆分劍指百年罕見偉業

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以8：1擊敗洛磯，日本二刀流球星大谷翔平連續3場敲安，另有2次保送並跑回2分，本季累積79得分高居全聯盟最多，大谷有望挑戰「158分」單季得分紀錄。

大谷翔平此役2打數敲出1支安打，選到2次保送（包含故意四壞）跑回2分，還靠著捕手妨礙打擊4度上壘，賽後打擊率上升至2成91。《ESPN》指出，大谷連3場有得分，本季累積79得分領先群雄，若按照這樣的節奏，他的單季得分將達到158分，有望刷新上季生涯單季新高的134分。

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自1900年以來，單季得分超過158分的紀錄僅出現7次，「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1921年創下177分的史上最高得分紀錄，洋基名人堂神獸賈里格（Lou Gehrig）以167分居次，第3名為1928年貝比魯斯與1931年賈里格的163分，1920年和1927年的貝比魯斯，以及1930年費城人傳奇名將克萊（Chuck Klein）以158分並列史上第5。

近代來看，太空人名人堂球星巴格威爾（Jeff Bagwell）曾於2000年拿下152分，勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）2年前曾於159場比賽中攻下149分。

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