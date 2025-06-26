世大運》台灣女籃瞄準獎牌 捲土重來挑戰強敵

台灣女籃瞄準世大運獎牌，捲土重來挑戰強敵。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在世大運已連10屆晉級8強的台灣女籃，本屆將在德國世大運捲土重來並尋求重返頒獎台，日前到日本移地訓練，下週也將在瓊斯盃以賽代訓。

台灣女籃在2011年深圳世大運打下隊史最佳銀牌，2017年也憑藉地主優勢於台北世大運奪銅牌，只是上屆世大運雖然打進4強，可惜最後包括銅牌戰連輸2場無緣奪牌，本屆則由國內WSBL、UBA好手為主體矢志捲土重來。

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本屆由世新大學教練林紀妏執掌兵符，球員有隊長黃沁瑜、李宜樺、宋瑞蓁、黃巧鈞、林佳蓉、米靖恩、王玥媞、游沁樺、陳芷英、洪蓓文、蔡佑蓮、鄭慧慈、蕭豫玟、郭虹廷，其中台美混血洪蓓文及米靖恩，都在美國NCAA大學聯賽發展。

台灣本屆小組的對手預料實力都不差，分別是上屆未參賽的強權美國、地主德國及同樣人高馬大的波蘭。曾經代表台灣征戰U19世青的蕭豫玟就得面臨各國長人的挑戰，她表示，對手可能都至少有高她5公分以上，所以需要盡力把對方長人卡在禁區外，當然也必須多開口跟隊友溝通，利用團隊防守彌補高度不足的問題。

為了提升競爭力，台灣隊日前曾先到日本移地訓練，也打過不少比賽，希望能提升團隊攻守的轉換速度，屆時在世大運才能以快制高。林紀妏、蕭豫玟也希望能打敗強敵，以搶下獎牌為最終目標。

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