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MLB》連棒球之神都討厭？ 洛磯大雨中崩盤吞第62敗寫史上最慘

2025/06/26 17:13

洛磯前80場吞下62敗，創下大聯盟史上最糟糕紀錄。（法新社）洛磯前80場吞下62敗，創下大聯盟史上最糟糕紀錄。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕聯盟爐主洛磯今天以1：8不敵國西龍頭道奇，苦吞對戰9連敗，賽季前80場吞下62敗，創下大聯盟史上最糟糕紀錄。

《丹佛郵報》報導以「道奇與大雨聯手讓洛磯吞下敗仗，戰績18勝62敗寫紀錄」為標題，內文指出，關鍵的失分來自一場突如其來的大雨，造成場上視線不良，導致球隊提前落後，並悲嘆「連棒球之神都討厭今年的洛磯。」

本場前5局雙方互交白卷，，道奇強打馬恩西（Max Muncy）在6局上2出局道奇二、三壘有人時擊出一壘附近高飛球，未料庫爾斯球場（Coors Field）下起大雨，讓洛磯二壘手艾斯特拉達（Thairo Estrada）、一壘手托利亞（Michael Toglia）都無法找到球，讓球落地形成帶有2分打點的安打，這時裁判才宣布比賽暫時中斷。這場比賽因大雨中斷1小時27分，直到當地期間晚間9點20分才恢復進行。馬恩西第7局再擊出滿貫砲，幫助球隊以8：1贏球，收下3連勝。

根據報導，洛磯本季主場戰績僅為8勝31敗，且13個主場系列賽全數吞敗，目前累計戰績僅18勝62敗。這樣的成績超越了2003年老虎、1932年與1937年的紅襪，以及1907年的紅雀在80場比賽後所寫下的19勝61敗，成為現代棒球史上最慘開季戰績。

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