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排球》台灣好手亞洲沙灘排球公開賽屏東站拚佳績 南韓「沙排女神」參戰

2025/06/26 17:03

謝雅仁（左）、胡丞剛（右）（記者吳孟儒攝）謝雅仁（左）、胡丞剛（右）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕AVC亞洲沙灘排球公開賽屏東站將於7月17至20日於屏東東港大鵬灣青洲濱海遊憩區登場，來自17個國家、共48支勁旅角逐最高榮譽，台灣派出男女各2隊參賽，另外，杭州亞運國手、南韓「沙排女神」申智恩也將參戰。

屏東站共有來自17個國家或地區、共48支隊伍參賽，除了地主選手，還有來自澳大利亞、香港、印尼、伊朗、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、北馬利安納群島邦、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、泰國、萬那杜、越南的選手。其中男子組27隊，女子組21隊，男女冠軍將可各獲2500美元獎金。

屏東站賽事，我國沙灘排球好手共四隊參賽，包括男子組謝雅仁／吳信賢及甫於全國沙排錦標賽拿下亞軍的莊子霖／胡丞剛，女子組部分，曾於2023年名列第五名的余雅萱／潘姿怡，與去年打進八強的劉碧欣／吳淑芬。

30歲的謝雅仁是沙排賽的常客，而他目前在台中學校擔任教職，利用週末時間上台北與隊友訓練，他說：「過去參賽經驗中，印象最深刻的是2019年澎湖第一次比賽，當時有沙排集訓、擊敗了亞運的銅牌，將獎牌留在台灣，對我們來說很鼓舞，希望這次也可以將佳績留在國內。」

排球協會自2019年起於澎湖舉辦亞洲沙灘排球賽，2020至2022遭逢武漢肺炎未能舉辦，2023再度於澎湖舉行，去年移師桃園，今年則首度選在屏東。

AVC亞洲沙灘排球公開賽屏東站將於7月17至20日登場（記者吳孟儒攝）AVC亞洲沙灘排球公開賽屏東站將於7月17至20日登場（記者吳孟儒攝）

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