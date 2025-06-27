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新北國王G6力拚奪冠、獅象爭奪上半季冠軍 今日賽事預告與轉播

2025/06/27 06:42

林書豪。（資料照，記者廖振輝攝）林書豪。（資料照，記者廖振輝攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有1場賽事轉播，勇士將推出29歲右投霍姆斯（Grant Holmes），對決大都會29歲右投坎寧（Griffin Canning），6月打擊手感火燙的史上最貴重砲索托（Juan Soto），今天能否再度炸裂？記得鎖定轉播！

中職今天有3場比賽，中信兄弟和樂天桃猿上演王牌洋投對決，由羅戈對上魔神樂，統一獅推出飛力獅來對抗台鋼雄鷹洋投石萬金，另外一場將由味全龍本土王牌徐若熙迎戰富邦悍將黃保羅。

統一獅和兄弟將在最終3戰「隔空廝殺」，最快28日上半季冠軍誕生，一不小心也有可能戰到加賽，喜歡的球迷不要錯過囉！

TPBL總冠軍賽將在晚間進行第6戰，取得3勝聽牌優勢的新北國王將力拚封王，高雄全家海神將在主場力挽狂瀾，究竟哪一方能獲勝，請球迷們持續關注自由體育頻道。 

MLB

07:00 勇士@大都會 緯來體育、愛爾達體育2台

10:00 道奇@洛磯 愛爾達體育2台D-LIVE

2025年國際足總俱樂部世界盃

08:47 薩爾斯堡紅牛@皇家馬德里 DAZN2

中職

18:30 富邦@味全 緯來體育、愛爾達體育2台

18:30 台鋼@統一 愛爾達體育1台、DAZN2

18:30 兄弟@樂天 DAZN1

TPBL總冠軍賽

19:00 新北國王@高雄海神 YouTube

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