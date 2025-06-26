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美跨欄選手決賽「巨鵰」露出 走光影片全球瘋傳 本人幽默回應了

2025/06/26 19:34

愛爾達體育台將尷尬影片做後製處理。（翻攝愛爾達體育家族臉書）愛爾達體育台將尷尬影片做後製處理。（翻攝愛爾達體育家族臉書）

〔即時新聞/綜合報導〕2025年世界田徑巡迴賽男子400公尺跨欄決賽昨（25日）在捷克舉行，不料美國選手克里斯羅賓森（Chris Robinson）在決賽中因運動短褲設計問題而尷尬露出「超大巨鵰」，影片也在全球瘋傳。對此，克里斯羅賓森本人也在社群回應了。

克里斯羅賓森在跨欄比賽中露出「超大巨鵰」。（擷取自chris.robinson._/IG）克里斯羅賓森在跨欄比賽中露出「超大巨鵰」。（擷取自chris.robinson._/IG）

根據轉播，24歲的克里斯羅賓森在400公尺跨欄決賽過程中因運動短褲版型不合而不斷走光，儘管比賽中他不斷努力調整短褲，不過還是無法避免巨鵰探出頭來，最終他直接放棄調整褲子，邁力向前跑並以48.05秒的成績衝線奪金。

比賽結束後，走光影片在全球瘋傳，台灣網友也紛紛表示，「我就問用三隻腳跨欄算不算犯規」、「快馬肯定要加鞭」、「面子裡子都贏了」。

愛爾達體育家族也在臉書發文指出，「有關稍早田徑直播發生的意外插曲，事後的重播、VOD皆已另行後製處理。今晚起在電視頻道上的多次重播，也會符合主管機關的監理」，並呼籲各位觀眾將走光影片默默放心裡。

賽後克里斯羅賓森也在Instagram限時動態發出一張額頭貼著繃帶的自拍照，幽默回應，「感謝大家的關心，我很好，偉大的成就即將發生」。

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