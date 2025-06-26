中職》統一獅爭冠關鍵1戰遇上「瑞恩」 比賽延後開打

獅鷹大戰賽前因雨不停歇、蓋上帆布，確定會延後開打。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅原定今晚6點半對上台鋼雄鷹隊的關鍵比賽，賽前因雨不停歇、蓋上帆布，確定會延後開打，時間仍待聯盟確認。

獅隊今起3天在台南和嘉義預定「3洋出擊」，依序推派蒙德茲、飛力獅和梅賽斯。由於前天輸富邦，必須奪下3連勝、且中信兄弟在27-28日輸1場，獅隊才有機會在台南封王，而前次在府城拋下橘彩帶正是去年上半季。

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3連戰最硬戰役莫過於今晚，台鋼推派王牌洋投後勁坐鎮，這是獅子軍打線本季首度對上這位「不敗洋投」，相對其他球隊陌生許多。後勁本季10戰只有1場未能繳出優質先發，得分援護率是全隊先發投手第2多的5.97分，要從他手中奪勝並不容易。

對上運氣和實力兼具的後勁，獅隊推派的蒙德茲也有「好人緣」，本季得分援護率高達6.3分，排名全聯盟至少投16局的先發投手中第1，為他奪下5勝1敗。蒙德茲跟後勁同台較勁，隊友也比拚援護力。

獅鷹大戰賽前因雨不停歇、蓋上帆布，確定會延後開打。（記者李惠洲攝）

獅鷹大戰賽前因雨不停歇、蓋上帆布，確定會延後開打。（記者李惠洲攝）

獅鷹大戰賽前因雨不停歇、蓋上帆布，確定會延後開打。（記者李惠洲攝）

獅鷹大戰賽前因雨不停歇、蓋上帆布，確定會延後開打。（記者李惠洲攝）

獅鷹大戰賽前因雨不停歇、蓋上帆布，確定會延後開打。（記者李惠洲攝）

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