中職》陳佳樂生涯首安終於開張 竟與老爸陳瑞昌有「神巧合」

樂天桃猿陳佳樂。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕前職棒球星陳瑞昌之子陳佳樂是2022年選秀樂天桃猿第2輪指名內野手，昨天新莊樂天對富邦悍將之戰他擔任7棒一壘手，2局上首打席從李東洺手中敲出生涯首安，過去幾場先發出賽老爸都在場見證，首安遲遲難產，昨天沒來新莊陳佳樂反倒開胡，他笑說，「老爸昨天沒來，我就打出來。」後來記者告知陳瑞昌此事，他樂得笑開懷。

進職棒多年首安終於開張，陳佳樂說，首安也要帶有一點運氣，剛進職棒急著想要打出來，今年就把該做的事情做好，把球打好，看球要不要形成安打，這就需要運氣。

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陳瑞昌生涯效力兄弟象14年，為黃衫軍倚重的捕手指揮塔，生涯累計688支安打，陳佳樂笑說，「我爸說當年他在打職棒，第11打數才擊出安打，我跟他一樣，也是第11打數敲安，至少沒輸他。」

21歲的陳佳樂從小到大打球都有蒐藏紀念球的習慣，當然，包含昨天這一顆職業生涯首安球，他透露，有一次打重光盃少棒賽，剛好老爸在現場擔任球評，結果他就開轟，那一顆全壘打球現在還留著。

當年陳佳樂從平鎮高中畢業就挑戰職棒，不像陳瑞昌22歲才進職棒，陳佳樂說，青棒跟職棒差滿多的，自己要知道需要的是什麼，好壞在哪裡要非常清楚，做哪些事是對自己有幫助的，每天持續去做才會愈來愈好，在職棒身體和狀況要維持好一整年，這是最困難的，節奏和心理方面都很重要。

陳佳樂過去兩年在二軍守一壘共101場就發生18次失誤，今年在二軍一壘守了30場有3次失誤，守備狀況好轉，他說，過去球打過來之前會擔心傳歪或接不好，心態比較被動，今年平常心應對，不要想太多，告訴自己一定可以做得到，心態正面積極才會比較順。

至於今年自我期許，陳佳樂說，希望可以一直在一軍，不要下去，主要還是把狀態維持好，不管結果如何，過程都要做好。

樂天桃猿陳佳樂。（記者陳志曲攝）

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