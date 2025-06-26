溫網》挑戰暌違45年紀錄！2連霸艾卡拉茲第2種子出擊

艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽6月30日至7月13日舉行，義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）、西班牙人氣寵兒艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）穩居男單籤表的兩大種子，能否重演法國公開賽壓軸對決好戲？備受各界矚目。

本屆草地大滿貫男單前8種子，依序為同被譽為「三巨頭」接班人的辛納、艾卡拉茲，德國悍將茲維列夫（Alexander Zverev）、英國地主左手拍德雷珀（Jack Draper）、美國弗里茲（Taylor Fritz）、志在賽史第8冠的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）、義大利單反好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti ）、丹麥魯內（Holger Rune）。

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22歲的艾卡拉茲手感發燙，先前巴黎羅蘭加洛斯史詩級決戰，搶救3個冠軍點大逆轉辛納，完成紅土大滿貫衛冕壯舉，如今重返已經2連霸的全英草地俱樂部，近來職業生涯最長的18連勝氣勢如虹。被視為奪冠大熱門的他，也準備追隨1978年至1980年瑞典傳奇柏格（Bjorn Borg）的腳步，成為公開年代第2位連兩年包辦法網、溫網雙料冠軍的男子球星。

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