晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》有望與大谷攜手拚連霸？ 美媒爆道奇補強鎖定塞揚強投

2025/06/26 21:19

馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉。（資料照，美聯社）馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季力拚衛冕的洛杉磯道奇，雖然目前穩居國聯西區龍頭，成為國聯最快拿下50勝的球隊，不過先發輪值飽受傷兵所苦，美媒認為道奇有可能會在交易大限前積極補強，有可能鎖定馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）。

道奇開季先發陣容一字排開十分豪華，但卻相繼倒下，目前2屆塞揚得主史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希、岡索林（Tony Gonsolin）都在傷兵名單，雖然大谷翔平和克蕭（Clayton Kershaw）已經歸隊，但前者目前只能擔任開局投手，此外，另一名27歲右投梅伊（Dustin May）表現起伏不定，美媒認為道奇的先發輪值仍需要補強。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）撰文指出，像道奇這樣薪資總額龐大的球隊，不需要煩惱節省成本，勢必會繼續補強，由於明星外野手康佛托（Michael Conforto）表現不如預期，道奇目前有意補強外野手和先發投手，29歲的馬林魚「魚王」阿爾坎塔拉正是他們鎖定的目標。此外，道奇也有可能會想補強牛棚深度，光芒終結者費班克斯（Pete Fairbanks）有可能會成為選項之一。

阿爾坎塔拉曾在2022年勇奪國聯塞揚獎，2023年季末動刀進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），導致去年整季報銷，本季雖然順利回歸賽場，但開季表現不佳，近期則是逐漸找回昔日身手，本月出賽4場有3場是優質先發，防禦率只有2.74，整季出賽15場，繳出4勝8敗、防禦率6.69的成績。

費班克斯。（資料照，路透）費班克斯。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中