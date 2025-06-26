MLB》有望與大谷攜手拚連霸？ 美媒爆道奇補強鎖定塞揚強投

馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季力拚衛冕的洛杉磯道奇，雖然目前穩居國聯西區龍頭，成為國聯最快拿下50勝的球隊，不過先發輪值飽受傷兵所苦，美媒認為道奇有可能會在交易大限前積極補強，有可能鎖定馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）。

道奇開季先發陣容一字排開十分豪華，但卻相繼倒下，目前2屆塞揚得主史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希、岡索林（Tony Gonsolin）都在傷兵名單，雖然大谷翔平和克蕭（Clayton Kershaw）已經歸隊，但前者目前只能擔任開局投手，此外，另一名27歲右投梅伊（Dustin May）表現起伏不定，美媒認為道奇的先發輪值仍需要補強。

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《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）撰文指出，像道奇這樣薪資總額龐大的球隊，不需要煩惱節省成本，勢必會繼續補強，由於明星外野手康佛托（Michael Conforto）表現不如預期，道奇目前有意補強外野手和先發投手，29歲的馬林魚「魚王」阿爾坎塔拉正是他們鎖定的目標。此外，道奇也有可能會想補強牛棚深度，光芒終結者費班克斯（Pete Fairbanks）有可能會成為選項之一。

阿爾坎塔拉曾在2022年勇奪國聯塞揚獎，2023年季末動刀進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），導致去年整季報銷，本季雖然順利回歸賽場，但開季表現不佳，近期則是逐漸找回昔日身手，本月出賽4場有3場是優質先發，防禦率只有2.74，整季出賽15場，繳出4勝8敗、防禦率6.69的成績。

費班克斯。（資料照，路透）

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