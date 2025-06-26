中職》林智平再見失誤 富邦悍將第7度挑戰3連勝終於達陣

富邦悍將戴培峰敲出一壘安打，帶有一分打點追平比分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）



〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊富邦悍將與樂天桃猿鏖戰至延長賽11局，富邦悍將11局下靠樂天再見失誤，最終悍將就以5：4氣走樂天取得3連勝，本季悍將延長賽3戰全敗後開胡，第7度挑戰3連勝終於達陣。

此役2局下富邦靠陳真三壘安打和孔念恩安打先馳得點，4局下范國宸轟陽春砲，本季第5轟出爐。

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5局打完富邦取得2：0領先，6局上樂天進攻，一出局林政華獲保送後盜上二壘，接著成晉適時擊出安打帶有1分打點，也終結富邦團隊連續24局無失分。8局上林泓育適時安打追平比分。

前9局結束雙方戰成2：2平手，進入延長賽10局上樂天進攻，林政華短打護送跑者進佔三壘，成晉適時安打超前比分，下個半局悍將追回1分，11局上余德龍擊出安打帶有1分打點，下個半局戴培峰回敬安打追平比分，兩出局一、二壘有人，三壘手林智平再見失誤樂天落敗。

富邦洋投布坎南表現威風八面，先發主投7局被敲4安，另有7K和2次四死球，失1分為非責失，樂天洋投威能帝表現同樣精彩，先發7局狂飆12K，無四死球，只被敲出4安挨1轟失2分都是責失，兩人皆無關勝敗。

富邦悍將先發投手布坎南。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將陳真。（記者陳志曲攝）

富邦悍將孔念恩。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿余德龍。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿游承勳敲出內野安打，一軍首安出爐。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿呂詠臻。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰敲出一壘安打，帶有一分打點追平比分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）



富邦悍將陳真。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林智平暴傳一壘，再見失誤結束比賽。（記者陳志曲攝）



樂天桃猿吞敗。（記者陳志曲攝）

富邦悍將延長賽取勝。（記者陳志曲攝）

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