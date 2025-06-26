中職》統一獅震撼輸台鋼吞3連敗 兄弟逆轉封王見曙光

魔鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅今以3：4輸台鋼雄鷹，中斷對戰5連勝，爭冠關鍵期苦吞3連敗，上半季封王魔術數字熄滅，戰績跟中信兄弟同為33勝24敗，兩隊將在最終3戰「隔空廝殺」，最快28日上半季冠軍誕生，一不小心也有可能戰到加賽。

台鋼首局就突破獅隊洋投蒙德茲，曾子祐四壞串聯郭永維安打，1出局攻佔二、三壘，魔鷹敲出2分打點的適時安打，率隊先馳得點。獅隊在爭冠期連續3場首局掉分，開賽就面臨巨大的落後壓力。

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獅子軍打線前2局滿壘無功而返，3局終於攻破台鋼洋投後勁，雙安開局攻佔二、三壘，林子豪高飛犧牲打，陳重羽擊出扳平比分的適時安打，振奮高舉右手。

遭追平的台鋼5局上攻勢再起，郭永維和吳念庭連續安打，魔鷹得點圈有人再敲安，加上郭阜林高飛犧牲打，單局再下2分。蒙德茲合計6局被敲8支安打，失掉平單場生涯最多的4分。

獅隊在6局下追加單局敲3安追至1分差，但後勁依舊繳出6局掉3分的優質先發，獅隊在7至9局遭陳柏清、許育銘和林詩翔封鎖，1分差輸球。

即便後勁在6月狀況不佳，單月防禦率高達6.23，仍維持不思議的「不敗之身」，上半季以7勝0敗收尾，維持跨季17連勝的紀錄，下半季繼續挑戰潘威倫在2007-08年締造的21連勝。

蒙德茲。（記者李惠洲攝）

後勁。（記者李惠洲攝）

陳重羽。（記者李惠洲攝）

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