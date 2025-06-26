中職》「對不起布坎南！」 王念好守備失誤自責落淚

富邦悍將王念好發生失誤。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天富邦悍將在11局下，靠樂天桃猿老將林智平再見失誤，最終悍將就以5：4氣走樂天拿下3連勝。

此役前6局打完悍將取得2：0領先，7局上樂天進攻，張閔勛打擊因三壘手王念好守備出現瑕疵，形成內野安打上壘，李勛傑打擊造成王念好接球失誤，此時投手教練許銘傑走上投手丘，王念好因自責黯然落淚。

請繼續往下閱讀...

「對不起布坎南。」今天賽後王念好解釋，第一球有機會處理，但太倉促想要結束這個Play，導致球沒有看著進手套，第二球感覺有把球接進去，只是接球沒有做得很確實，結果球從手套掉出來。

王念好表示，過去不曾在比賽中因失誤落淚，這是第一次，知道打擊沒辦法幫到球隊，所以專注在守備，發生失誤當然覺得很自責，但還是要向前看，謹慎處理每一顆球，「布坎南有跟我說，球場上沒有道歉這件事，你已經做得很好，只是結果不太好，要隨時準備下一球。」

悍將洋投布坎南表現威風八面，先發主投7局被敲4安，另有7K和2次四死球，失1分為非責失無關勝敗。

20歲的王念好是2023年選秀悍將第1輪指名好手，本季出賽21場，49打數慘吞23K，打擊率僅1成22，全壘打尚未開張，只打回2分打點，他說，「平常都很早來球場訓練，準備好自己，只是比賽呈現這結果，當然會灰心，只能下一場做好準備。」

富邦悍將先發投手布坎南。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法