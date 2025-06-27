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葛藍喬安娜代表台灣拚國際賽 稱與這片土地連結深

2025/06/27 02:30

〔中央社〕與溫布頓網球錦標賽的女單會內賽擦肩而過，台灣「網球一姐」葛藍喬安娜近期接受外媒採訪時表示，與台灣有很深的連結，能獲得現在的成就也是因為當初選擇代表台灣。

父親是英國人、母親則為台灣人的葛藍喬安娜，目前女單世界排名144名，年僅23歲已經榮登「台灣一姐」，克服去年傷勢困擾、世界排名一度滑落至500名之後的低潮，本季葛藍喬安娜繳出生涯年表現，不僅4度稱霸國際網球總會（ITF）W35等級賽事，更如願勇闖法國網球公開賽的女單會內賽。

然而，在光鮮亮麗的背後，葛藍喬安娜經歷一段很長獨自奮鬥的日子，4歲在父親的指導下接觸網球，並從14歲開始隻身飛到世界各地參加比賽，自己訂機票、安排賽程，幫助葛藍喬安娜養成獨立成熟的個性。

「沒有人接機，沒有免費餐點，曾住進有蟑螂、蚊子的飯店，連練習用球品質都是比較差的」，是葛藍喬安娜對於那段奮鬥艱辛的註解，也讓她一度懷疑自己能力，「但我想任何打過網球的人都經歷過那樣的階段，為了爭取第1個積分而努力。」

葛藍喬安娜出生於英國，抱持著對台灣深厚的連結，選擇以台灣身分征戰國際賽，她近期接受英國廣播公司（BBC）採訪時透露，有一段時間曾經懷疑這個決定，尤其當有機會拿到溫網的外卡門票，更讓她的內心充滿掙扎。

不過，葛藍喬安娜坦言，能有今天的成就是因為代表台灣，因此不後悔做出這個決定，「那是我童年的一部分，加上人生中一些重要時刻都是在台灣度過的，我與這片土地有很深的連結。」（編輯：陳政一）1140627

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