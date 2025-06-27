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美國賽》頭號種子周天成解決越南阮海登 挺進男單8強

2025/06/27 06:45

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級300系列美國羽球公開賽，以21：17、21：17拍落越南好手阮海登，本季五度在世界巡迴賽躋身男單8強，可惜無緣跟土銀蘇力揚上演台灣內戰。

BWF世界巡迴賽從北美重燃戰火，世界排名第6的周天成在印尼公開賽打進決賽，成為晉級1000等級決賽最年長球員，並收下亞軍。他沒有休兵的打算，按原計劃再戰美國公開賽，並榮膺男單頭號種子，尋求本季首座冠軍。

周天成首輪以24：22、21：15打敗芬蘭選手柯利約寧（Kalle Koljonen），今日則遇上世界排名73的阮海登，兩人在2023年亞錦賽過招，小天直落二收勝。

周天成在首局雖然曾在12：10領先時連丟5分陷入落後，不過他在關鍵時刻有回穩，於17：17更一舉連得4分先下一城。

24歲的阮海登是去年有獲得巴黎奧運參賽資格，也曾在2023年杭州亞運讓現任球王泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）嚇出一身冷汗，他在第二局也是有所回應，一度握有14：7領先，周天成還是搶回該有節奏以12：2攻勢回應，也用直落二搶下晉級門票。

原本期待周天成能在8強上演內戰，但蘇力揚以18：21、13：21栽在加拿大賴浩俊拍下，因此周天成將跟賴浩俊，爭4強資格。

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