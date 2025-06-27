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MLB》大谷翔平本季第28轟寫史上最狂紀錄！克蕭好投生涯3000K「M3」

2025/06/27 07:15

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與洛磯系列賽最終戰，日本巨星大谷翔平在比賽後段敲出本季第28轟，持續穩居國聯全壘打王寶座；三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）繳出6局僅失1分的優質先發，幫助道奇終場3：1收下4連勝，系列賽也橫掃洛磯。

洛磯2局下靠著多伊爾（Brenton Doyle）逮中克蕭86.8英哩內角滑球敲出陽春砲先馳得點，3局上道奇立刻有所回應，1出局後羅哈斯（Miguel Rojas）敲出二壘安打，大谷翔平選保送，貝茲（Mookie Betts）再補上適時安打追平比分。

6局上道奇再有攻勢，貝茲率先二壘安打攻占得點圈，後續佛里曼（Freddie Freeman）也敲安再下一城。6局下克蕭完成三上三下的半局退場，7局上2出局後，大谷翔平鎖定洛磯右投金利（Tyler Kinley）87.4英哩滑球大棒一揮，敲出中外野陽春砲，擊球初速107.8英哩、飛行距離419英呎，本季第28轟出爐，也奠定勝基。

克蕭今天先發6局用69球有41顆好球，僅被敲出2支安打包含1發陽春砲，投出5次三振與1次保送，失掉1分自責分，繳出優質先發奪下本季第4勝，同時也是生涯第216勝，而他的3000K里程碑也來到「M3」。

大谷翔平今天3打數1安打就是全壘打，另選到1次保送，賽後打擊率0.291，攻擊指數1.025。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷以在道奇前82戰以開路先鋒之姿敲28轟，超越1996年安德森（Brady Anderson）的26轟成史上最多；同時也追平1955年名人堂神獸施耐德（Duke Snider），並列道奇隊史前82場最多轟的打者。

克蕭。（路透）克蕭。（路透）

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