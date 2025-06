MLB》大谷翔平本季第28轟寫史上最狂紀錄！克蕭好投生涯3000K「M3」

大谷翔平。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇與洛磯系列賽最終戰,日本巨星大谷翔平在比賽後段敲出本季第28轟,持續穩居國聯全壘打王寶座;三屆塞揚名投克蕭(Clayton Kershaw)繳出6局僅失1分的優質先發,幫助道奇終場3:1收下4連勝,系列賽也橫掃洛磯。

洛磯2局下靠著多伊爾(Brenton Doyle)逮中克蕭86.8英哩內角滑球敲出陽春砲先馳得點,3局上道奇立刻有所回應,1出局後羅哈斯(Miguel Rojas)敲出二壘安打,大谷翔平選保送,貝茲(Mookie Betts)再補上適時安打追平比分。

請繼續往下閱讀...

6局上道奇再有攻勢,貝茲率先二壘安打攻占得點圈,後續佛里曼(Freddie Freeman)也敲安再下一城。6局下克蕭完成三上三下的半局退場,7局上2出局後,大谷翔平鎖定洛磯右投金利(Tyler Kinley)87.4英哩滑球大棒一揮,敲出中外野陽春砲,擊球初速107.8英哩、飛行距離419英呎,本季第28轟出爐,也奠定勝基。

Shohei Ohtani blasts his 28th home run of the season! pic.twitter.com/bjNaerGq1f