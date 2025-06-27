經典賽》美國隊「蒿吐露絲」！皇家超新星游擊手小惠特正式宣布參賽

小惠特宣布加入2026經典賽美國隊。（取自大聯盟官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒經典賽將在明年3月開打，美國隊再添一位超級巨星，皇家當家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）正式宣布參戰。

25歲的小惠特成為繼洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）後，第3位正式加入美國隊的成員。2023年經典賽，美國在冠軍戰不敵大谷翔平率領的日本「銀恨」，對此小惠特表示：「上次我們就差這麼一點，所以我只想幫國家奪金。」

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小惠特對於經典賽並不陌生，2023年就曾入選美國隊，不過當時他才剛度過大聯盟生涯第一個賽季，實力與經驗都相對稚嫩，作為替補也僅在經典賽累積2打數1安打。然而從上次披上國家隊戰袍以來，小惠特的成長有目共睹，蛻變為聯盟首屈一指的超級巨星。上季他以0.332打擊率成為大聯盟打擊王，入選生涯首次明星賽同時，也幫助黃家重返睽違已久的季後賽。

「能夠代表最偉大的國家參賽，我感到相當榮幸。」小惠特本季持續繳出亮眼成績單，出賽80場，打擊三圍.282/.338/.484，攻擊指數0.822，敲出領先全大聯盟的27支二壘安打，另有10轟、40分打點，跑出21次盜壘成功。

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