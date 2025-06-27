晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》接到大谷第28轟好興奮！道奇明星喊出名了：平常都沒人訪問我

2025/06/27 08:17

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第28轟，幫助球隊橫掃洛磯並拿下4連勝。有趣的是，大谷這發全壘打直接打進牛棚，剛好被隊友葉茲（Kirby Yates）接住，賽後他也興奮表示：「我要出名了！」

此役7局上2出局後，大谷翔平鎖定洛磯右投金利（Tyler Kinley）的87.4英哩滑球大棒一揮，敲出中外野陽春砲，擊球初速107.8英哩、飛行距離419英呎，本季第28轟出爐，幫助道奇以3：1奠定勝基。而這發全壘打直接打進牛棚，剛好被正在熱身的葉茲接住。

7局下葉茲登板繳出1局無失分好投，賽後受訪談到接到大谷全壘打球，葉茲笑道：「我回到休息室還跟大家說『我要出名了』！平常就算我投得再好，媒體也不會來訪問我，但這次好像不太一樣！」當得知日本媒體都會特別訪問接到大谷全壘打球的球迷時，曾入選2屆明星賽、拿下國聯救援王的葉茲又搞笑回應：「真假！我叫Kirby，我在道奇打球哦！」

至於那顆全壘打球，葉茲透露：「我把他送給巴德（Josh Bard，道奇牛棚教練）了，但老實說這很酷，當你在牛棚熱身時，突然有人炸裂，然後球就剛好飛到你這邊，還可以自己把它接住。牛棚裡的大家都很開心，這是個很有趣的時刻。」

大谷這發全壘打將領先擴大為3：1，對此葉茲也強調這分的重要性，「很關鍵，從牛棚投手角度看，領先1分2分完全不一樣。只領先1分時沒有任何犯錯空間，但如果是2分就有更多策略可以運用。在大聯盟隨時都會有全壘打，特別是在這座球場，任何領先都不安全，所以多1分實在是太重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中