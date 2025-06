MLB》接到大谷第28轟好興奮！道奇明星喊出名了：平常都沒人訪問我

大谷翔平。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第28轟,幫助球隊橫掃洛磯並拿下4連勝。有趣的是,大谷這發全壘打直接打進牛棚,剛好被隊友葉茲(Kirby Yates)接住,賽後他也興奮表示:「我要出名了!」

此役7局上2出局後,大谷翔平鎖定洛磯右投金利(Tyler Kinley)的87.4英哩滑球大棒一揮,敲出中外野陽春砲,擊球初速107.8英哩、飛行距離419英呎,本季第28轟出爐,幫助道奇以3:1奠定勝基。而這發全壘打直接打進牛棚,剛好被正在熱身的葉茲接住。

SHOHEI OHTANI JUST CRUSHED HIS 28TH HOME RUN OF THE SEASON



Kirby Yates caught it in the bullpen while warming up

