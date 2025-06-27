MLB》接到大谷第28轟好興奮！道奇明星喊出名了：平常都沒人訪問我

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第28轟，幫助球隊橫掃洛磯並拿下4連勝。有趣的是，大谷這發全壘打直接打進牛棚，剛好被隊友葉茲（Kirby Yates）接住，賽後他也興奮表示：「我要出名了！」

此役7局上2出局後，大谷翔平鎖定洛磯右投金利（Tyler Kinley）的87.4英哩滑球大棒一揮，敲出中外野陽春砲，擊球初速107.8英哩、飛行距離419英呎，本季第28轟出爐，幫助道奇以3：1奠定勝基。而這發全壘打直接打進牛棚，剛好被正在熱身的葉茲接住。

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SHOHEI OHTANI JUST CRUSHED HIS 28TH HOME RUN OF THE SEASON



Kirby Yates caught it in the bullpen while warming up

pic.twitter.com/YPpMaejClU — Dodgers Nation （@DodgersNation） June 26, 2025

7局下葉茲登板繳出1局無失分好投，賽後受訪談到接到大谷全壘打球，葉茲笑道：「我回到休息室還跟大家說『我要出名了』！平常就算我投得再好，媒體也不會來訪問我，但這次好像不太一樣！」當得知日本媒體都會特別訪問接到大谷全壘打球的球迷時，曾入選2屆明星賽、拿下國聯救援王的葉茲又搞笑回應：「真假！我叫Kirby，我在道奇打球哦！」

至於那顆全壘打球，葉茲透露：「我把他送給巴德（Josh Bard，道奇牛棚教練）了，但老實說這很酷，當你在牛棚熱身時，突然有人炸裂，然後球就剛好飛到你這邊，還可以自己把它接住。牛棚裡的大家都很開心，這是個很有趣的時刻。」

大谷這發全壘打將領先擴大為3：1，對此葉茲也強調這分的重要性，「很關鍵，從牛棚投手角度看，領先1分2分完全不一樣。只領先1分時沒有任何犯錯空間，但如果是2分就有更多策略可以運用。在大聯盟隨時都會有全壘打，特別是在這座球場，任何領先都不安全，所以多1分實在是太重要。」

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