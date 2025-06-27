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MLB》最新打者實力榜！水手重砲擠下賈吉登頂 二刀流大谷回升至第3

2025/06/27 08:43

MLB》最新打者實力榜！水手重砲擠下賈吉登頂 二刀流大谷回升至第3

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新打者實力排行榜，近期狂轟猛炸的水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）擠下熄火的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）登頂；道奇日本巨星大谷翔平狀況回溫，也從上次第5名回到第3名的位置。

官網指出，在美國時間上週二前，賈吉的地位依舊穩固，但接著羅里在接下來一週內開外掛，7戰打擊三圍.483/.545/1.207，狂敲6轟、15分打點，排名也從上次的第2升至第1，目前羅里32轟位居大聯盟全壘打王，有望寫下史上最狂捕手砲與左右開弓打者的單季紀錄。

而在羅里上演瘋狂表現的同時，賈吉也出現本季第一次的明顯低潮，11場比賽僅敲2轟、繳出0.708的攻擊指數。官網直言，儘管對於一般打者來說或許不差，但對賈吉並非如此。但即便如此，賈吉目前打擊三圍.364/.464/.724，仍位居大聯盟之冠。

大谷翔平近期回歸二刀流，官網直言這是打者實力榜，所以「投手大谷」的表現並不在考量內，但還是很難不讓他加分。在他近日先發投球的比賽中，「打者翔平」不但開轟、敲三壘安打，還灌5分打點；此外大谷的長打火力近年更是發揮到極致，他生涯在大聯盟前5年出賽566場敲127轟，但2023年起僅花372場就敲125轟。

此次榜單1到10名為水手羅里、洋基賈吉、道奇大谷翔平、大都會索托（Juan Soto）、響尾蛇馬提（Ketel Marte）、雙城巴克斯頓（Byron Buxton）、老虎格林（Riley Greene）、勇士阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、國民伍德（James Wood）、紅人克魯茲（Elly De La Cruz）。

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