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第10屆馬祖馬拉松11月1日登場 即日起受理報名

2025/06/27 09:10

第10屆馬祖馬拉松11月1日在馬祖南竿鄉登場，即日起受理報名。圖為馬祖馬拉松賽事的盛況。（資料照，圖為連江縣政府提供）第10屆馬祖馬拉松11月1日在馬祖南竿鄉登場，即日起受理報名。圖為馬祖馬拉松賽事的盛況。（資料照，圖為連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕第10屆「馬祖馬拉松」將於11月1日於連江縣南竿鄉福澳運動場鳴槍起跑，即日起起受理報名，8月8日前報名費享88折（不含健康休閒組）；總獎金高達50萬元，全程馬拉松（42K）男女冠軍除可抱走獎金外，更可獲得與體重等重的馬祖高粱酒，深受跑者期待。報名官方網站（伊貝特報名網站https://bao-ming.com/eb/index）。

連江縣長王忠銘指出，這不僅是一場賽事，更是馬祖島嶼文化的展演與歷史的延續，今年更要跑出馬祖的新高度。馬祖馬拉松最大特色之一，就是每年僅此1天開放的「南北軍事坑道」賽道，跑者將穿越封閉地下的軍事要塞，體驗「鋼鐵戰地馬」的傳奇魅力。

主辦單位的連江縣政府教育處指出，這次補給站與多家在地名店合作，推出淡菜、繼光餅、紅糟雞塊、黃金地瓜酥、高粱香腸等馬祖美食，讓選手能「邊跑邊吃馬祖味」。賽事設有4大組別為全程馬拉松（42K）報名費1300元；半程馬拉松（21K）報名費1100元；挑戰組（10K）報名費900元；健康休閒組（5K）報名費350元。

第10屆馬祖馬拉松11月1日在馬祖南竿鄉登場，即日起受理報名。圖為馬祖馬拉松賽記者會後合影。（記者俞肇福攝）第10屆馬祖馬拉松11月1日在馬祖南竿鄉登場，即日起受理報名。圖為馬祖馬拉松賽記者會後合影。（記者俞肇福攝）

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