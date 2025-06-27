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NBA選秀》湖人連續兩筆交易向上換籤！用第36順位選進203公分側翼

2025/06/27 09:24

湖人選進來自阿肯色大學的21歲前鋒蒂耶羅。（取自阿肯色大學男籃官方X）湖人選進來自阿肯色大學的21歲前鋒蒂耶羅。（取自阿肯色大學男籃官方X）

〔體育中心/綜合報導〕2025年NBA選秀會第二輪今天登場，今年沒有首輪籤的湖人，在二輪連續透過兩筆交易，向上換來第36順位選秀籤，選進來自阿肯色大學的21歲前鋒蒂耶羅（Adou Thiero）。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人在第2天選秀前，先用二輪第55順位籤與現金，向公牛換來第45順位籤；接著在選秀當下又將第45順位籤與現金送往灰狼，換來第36順位籤，並拿下阿肯色大學前鋒蒂耶羅。

身高6呎8吋（約203公分）的蒂耶羅，大學前兩賽季都效力肯塔基大學，大三轉戰阿肯色大學，成績也有顯著進步，出賽27場，場均15.1分5.8籃板1.9助攻1.6抄截，投籃命中率54.5%，三分命中率25.6%。

湖人今年沒有自己的首輪籤，根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在今天選秀轉播中透露，湖人對蒂耶羅有著濃厚興趣，也考慮要向上交易以選進他。

根據《The Athletic》湖人記者沃伊克（Dan Woike）報導，一名球探談到蒂耶羅時表示：「他具備出色的身體條件，能往籃下強攻並在籃框上方完成終結。跳投還有進步空間，但過去1年已成長許多；他有潛力防守兩側鋒線，他的臂展也能干擾傳球、製造抄截。」

另外，湖人今天還以雙向合約簽下來自維拉諾瓦大學的6呎8吋前鋒狄克森（Eric Dixon）。上季狄克森出賽35場，場均23.3分5.1籃板1.9助攻，投籃命中率45.1%，三分命中率40.7%。

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