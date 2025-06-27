MiLB》李灝宇本季第6轟砲轟大聯盟60勝強投！林維恩高A首秀2.2局3K

李灝宇、林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇，今天敲出本季第6發全壘打，單場雙安演出；效力運動家的林維恩迎來高階1A初登板，後援2.2局送出3次三振，失掉2分。

李灝宇今面對白襪3A擔任先發第2棒二壘手，首打席吞下三振，3局下第2打席，李灝宇在2出局一壘有人時，鎖定大聯盟生涯60勝右投克萊文傑（Mike Clevinger）的95英哩速球，敲出右外野2分砲，本季第6轟出爐，擊球初速101.2英哩，飛行距離380英呎。

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5局下第3打席，李灝宇敲出中外野平飛球形成一壘安打，7局下第4打席遭到三振，8局下第5打席擊出一壘上方飛球出局，終場老虎3A以9：12輸球，李灝宇此役5打數2安打包含本季第6轟，賽後打擊率0.255，攻擊指數0.771。

林維恩今天迎來高A初登板，在面對紅人高A的比賽中於7局上登板後援，7、8兩局上演乾淨俐落的6上6下，還飆出2次三振。然而9局上續投遭遇亂流，1出局後連續投出2次四壞保送，林維恩再飆1K後退場，但接替登板的隊友被敲二壘安打掉2分，都要算在林維恩頭上。

總計林維恩今天投2.2局用41球有26顆好球，沒有被敲出安打，投出2次保送與3次三振，失掉2分都是責失分，賽後防禦率6.75。

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