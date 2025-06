MiLB》李灝宇本季第6轟砲轟大聯盟60勝強投！林維恩高A首秀2.2局3K

李灝宇、林維恩。(資料照,記者陳志曲攝)

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇,今天敲出本季第6發全壘打,單場雙安演出;效力運動家的林維恩迎來高階1A初登板,後援2.2局送出3次三振,失掉2分。

李灝宇今面對白襪3A擔任先發第2棒二壘手,首打席吞下三振,3局下第2打席,李灝宇在2出局一壘有人時,鎖定大聯盟生涯60勝右投克萊文傑(Mike Clevinger)的95英哩速球,敲出右外野2分砲,本季第6轟出爐,擊球初速101.2英哩,飛行距離380英呎。

