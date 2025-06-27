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基隆市立田徑場工程進度6成1 明年8月啟用

2025/06/27 10:03

斥資8億餘元打造的基隆市立田徑場整建工程，截至6月15日工程進度6成1，最快明年8月完工。（圖為基隆市政府提供）斥資8億餘元打造的基隆市立田徑場整建工程，截至6月15日工程進度6成1，最快明年8月完工。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市正信路上的基隆市立田徑場，是許多基隆人的青春記憶，陪伴民眾超過40年的大型運動場所，因工程延宕，2023年3月20日重新發包開工施作，目前工程進度達61．06%；若一切順利，最快於2026年8月暑假啟用。

共斥資8億餘元打造的基隆市立田徑場工程，融合現代設計美學與實用功能看台，看台下方將規劃多處室內運動空間，提供多元運動使用，同時，新設網球場與風雨籃球場，讓民眾在雨天也能安心運動，打造全天候運動環境。

此外，為解決民眾困擾的交通停車，此次改建更規劃可容納200輛汽車及178輛機車的立體停車場，大幅改善場館周邊停車問題。為推動場館邁向專業競賽等級，已爭取體育署補助9000萬預算，將取得田徑賽事認證標準跑道，未來不僅可舉辦全國性競賽，更成為選手訓練與市民運動的重要空間。

基隆市立體育場場長林柏樹指出，截至2025年6月15日止，田徑場改建工程預訂進度59．43%，實際進度61．06%，工程進度超前，目前施作看台區、籃球場工程，預計於2026年8月完工對外開放啟用。

斥資8億餘元打造的基隆市立田徑場整建工程，截至6月15日工程進度6成1，最快明年8月完工。（圖為基隆市政府提供）斥資8億餘元打造的基隆市立田徑場整建工程，截至6月15日工程進度6成1，最快明年8月完工。（圖為基隆市政府提供）

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