MLB》回憶大谷不可思議的二刀流神境界！ 前天使隊友：真的很震撼

大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）曾與道奇日本巨星大谷翔平在天使當隊友，近日兩隊進行3連戰系列賽，接受訪問談起大谷時，莫尼亞克盛讚：「他是史上最偉大的選手之一。」

談起大谷這位前隊友，莫尼亞克幽默表示：「無論是作為隊友還是對手，只要能跟大谷站在同一片球場上，就感到非常開心，不過當隊友並肩作戰的時候，還是稍微快樂一點。」

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見證過大谷的谷神二刀流，莫尼亞克讚嘆道：「他是史上最偉大的選手之一，這點無庸置疑，沒人有他那種天賦，他真的非常特別。」

至於對大谷印象最深刻的比賽，則是2023年美國時間7月27日對老虎的雙重賽，當時大谷在首戰繳出完投完封勝，次戰轟出雙響砲，展現不可思議的二刀流神境界，莫尼亞克回憶說：「這種事從來沒有人做到過，親眼見證真的很震撼。」

莫尼亞克也提到今年4月洛磯作客道奇時，與大谷相見歡的情景，「那次見面我們聊得很開心，我關心他最近好嗎，他已經結婚，女兒也出生了，真的很酷，那時他還沒有重返投手丘，我就問他『肩膀感覺怎麼樣』，很開心能再次見到他。」

莫尼亞克直呼：「他是個令人難以置信的棒球選手，但更重要的是，他的為人處世更加令人敬佩，是很棒的隊友，也是很好的朋友，個性開朗，備受大家喜愛，他真的很棒。」

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