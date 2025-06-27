晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》回憶大谷不可思議的二刀流神境界！ 前天使隊友：真的很震撼

2025/06/27 10:36

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）曾與道奇日本巨星大谷翔平在天使當隊友，近日兩隊進行3連戰系列賽，接受訪問談起大谷時，莫尼亞克盛讚：「他是史上最偉大的選手之一。」

談起大谷這位前隊友，莫尼亞克幽默表示：「無論是作為隊友還是對手，只要能跟大谷站在同一片球場上，就感到非常開心，不過當隊友並肩作戰的時候，還是稍微快樂一點。」

見證過大谷的谷神二刀流，莫尼亞克讚嘆道：「他是史上最偉大的選手之一，這點無庸置疑，沒人有他那種天賦，他真的非常特別。」

至於對大谷印象最深刻的比賽，則是2023年美國時間7月27日對老虎的雙重賽，當時大谷在首戰繳出完投完封勝，次戰轟出雙響砲，展現不可思議的二刀流神境界，莫尼亞克回憶說：「這種事從來沒有人做到過，親眼見證真的很震撼。」

莫尼亞克也提到今年4月洛磯作客道奇時，與大谷相見歡的情景，「那次見面我們聊得很開心，我關心他最近好嗎，他已經結婚，女兒也出生了，真的很酷，那時他還沒有重返投手丘，我就問他『肩膀感覺怎麼樣』，很開心能再次見到他。」

莫尼亞克直呼：「他是個令人難以置信的棒球選手，但更重要的是，他的為人處世更加令人敬佩，是很棒的隊友，也是很好的朋友，個性開朗，備受大家喜愛，他真的很棒。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中