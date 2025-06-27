NBA選秀》勇士向太陽交易來2枚二輪籤！選進澳洲前鋒與22歲3D後衛

勇士選進圖希與里查德。（取自勇士官方X）

〔體育中心/綜合報導〕2025年NBA選秀會第二輪今天登場，今年沒有首輪籤的勇士在選前不到一小時與太陽進行交易，用今年第41順位籤換來第52順位與第59順位籤，再用第59順位向灰熊換來第56順位，分別選進21歲澳洲前鋒圖希（Alex Toohey）與22歲後衛里查德（Will Richard）。

身高6呎8吋（約203公分）的圖希，去年效力澳洲職籃NBL的雪梨國王隊（Sydney Kings），場均貢獻10.6分4.0籃板，投籃命中率44.9%，三分命中率31%。

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《NBC Sports Bay Area》記者強森（Dalton Johnson ）給予這個選秀B+的評價，他指出，圖希並沒有哪項技能特別突出，運動能力也不算驚人，但技術純熟且對比賽的掌握度極佳，擅打快節奏且不易停球，應該能適應柯爾（Steve Kerr）大量傳導的進攻體系，儘管外圍投射仍有提升空間，但他在選前聯合試訊也展現出顯著進步。

來自佛羅里達大學的里查德身高6呎4吋（約193公分），他在今年的NCAA全國冠軍賽中砍下全場最高18分、三分球7投4中，帶領球隊擊敗休士頓大學奪冠。上季里查德出賽40場，場均13.3分4.6籃板1.9助攻1.7抄截，投籃命中率48.7%，三分命中率35.9%。

《NBC Sports Bay Area》看好里查德有潛力在NBA成為有影響力的3D球員，強森對此給出B-的評價，指出里查德在全國冠軍戰真實命中率高達75.6%，成為史上第一人；而他又以十足的拚勁著稱，大四賽季至少有22場比賽累積2次抄截，展現出色的防守積極度。

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