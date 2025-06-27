晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA選秀》勇士向太陽交易來2枚二輪籤！選進澳洲前鋒與22歲3D後衛

2025/06/27 12:36

勇士選進圖希與里查德。（取自勇士官方X）勇士選進圖希與里查德。（取自勇士官方X）

〔體育中心/綜合報導〕2025年NBA選秀會第二輪今天登場，今年沒有首輪籤的勇士在選前不到一小時與太陽進行交易，用今年第41順位籤換來第52順位與第59順位籤，再用第59順位向灰熊換來第56順位，分別選進21歲澳洲前鋒圖希（Alex Toohey）與22歲後衛里查德（Will Richard）。

身高6呎8吋（約203公分）的圖希，去年效力澳洲職籃NBL的雪梨國王隊（Sydney Kings），場均貢獻10.6分4.0籃板，投籃命中率44.9%，三分命中率31%。

《NBC Sports Bay Area》記者強森（Dalton Johnson ）給予這個選秀B+的評價，他指出，圖希並沒有哪項技能特別突出，運動能力也不算驚人，但技術純熟且對比賽的掌握度極佳，擅打快節奏且不易停球，應該能適應柯爾（Steve Kerr）大量傳導的進攻體系，儘管外圍投射仍有提升空間，但他在選前聯合試訊也展現出顯著進步。

來自佛羅里達大學的里查德身高6呎4吋（約193公分），他在今年的NCAA全國冠軍賽中砍下全場最高18分、三分球7投4中，帶領球隊擊敗休士頓大學奪冠。上季里查德出賽40場，場均13.3分4.6籃板1.9助攻1.7抄截，投籃命中率48.7%，三分命中率35.9%。

《NBC Sports Bay Area》看好里查德有潛力在NBA成為有影響力的3D球員，強森對此給出B-的評價，指出里查德在全國冠軍戰真實命中率高達75.6%，成為史上第一人；而他又以十足的拚勁著稱，大四賽季至少有22場比賽累積2次抄截，展現出色的防守積極度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中