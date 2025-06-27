高球》陶氏錦標賽首輪林子涵組合並列第2 徐薇淩聯手曾雅妮出擊

林子涵。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金330萬美元（約9564萬台幣）的兩人團體賽陶氏錦標賽今登場，台灣共有5名選手參賽、分為3組，LPGA新人林子涵和英格蘭女將夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）合力繳出67桿，暫時並列第2名，為台將中最佳。

陶氏錦標賽為兩人一組團體賽，去年徐薇淩搭配程思嘉獲得並列第8的佳績，今年她改和「微笑球后」曾雅妮聯手，錢珮芸和李旻搭檔，這季才取得LPGA資格的林子涵則和英格蘭好手夏朵芙組隊，要爭奪72萬9144美元（約2113萬台幣）的冠軍獎金。

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陶氏錦標賽為72洞比桿賽，第1輪和3輪都採用四人二球賽；第2回合和週日決賽都是採用四人四球賽，4回合總成績最佳的隊伍將贏得冠軍。

林子涵和夏朵芙在第1回合共抓下5鳥、吞2柏忌，以67桿繳卡，暫居並列第2，僅落後領先組合1桿；徐薇淩和曾雅妮則是抓下1鳥、吞2柏忌，合力繳出71桿，暫時並列第32，目前還在晉級線內。另一組台將錢珮芸和李旻則是吞下3柏忌，以73桿暫時並列第49。

領先組合方面，蘇格蘭道伯格（Gemma Dryburgh）聯手澳洲的波特（Cassie Porter），第1回合抓5鳥、吞1柏忌，繳出66桿，獨居領先。

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