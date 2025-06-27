晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》陶氏錦標賽首輪林子涵組合並列第2 徐薇淩聯手曾雅妮出擊

2025/06/27 10:53

林子涵。（資料照）林子涵。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金330萬美元（約9564萬台幣）的兩人團體賽陶氏錦標賽今登場，台灣共有5名選手參賽、分為3組，LPGA新人林子涵和英格蘭女將夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）合力繳出67桿，暫時並列第2名，為台將中最佳。

陶氏錦標賽為兩人一組團體賽，去年徐薇淩搭配程思嘉獲得並列第8的佳績，今年她改和「微笑球后」曾雅妮聯手，錢珮芸和李旻搭檔，這季才取得LPGA資格的林子涵則和英格蘭好手夏朵芙組隊，要爭奪72萬9144美元（約2113萬台幣）的冠軍獎金。

陶氏錦標賽為72洞比桿賽，第1輪和3輪都採用四人二球賽；第2回合和週日決賽都是採用四人四球賽，4回合總成績最佳的隊伍將贏得冠軍。

林子涵和夏朵芙在第1回合共抓下5鳥、吞2柏忌，以67桿繳卡，暫居並列第2，僅落後領先組合1桿；徐薇淩和曾雅妮則是抓下1鳥、吞2柏忌，合力繳出71桿，暫時並列第32，目前還在晉級線內。另一組台將錢珮芸和李旻則是吞下3柏忌，以73桿暫時並列第49。

領先組合方面，蘇格蘭道伯格（Gemma Dryburgh）聯手澳洲的波特（Cassie Porter），第1回合抓5鳥、吞1柏忌，繳出66桿，獨居領先。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中