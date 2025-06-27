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田徑》3屆奧運冠軍基皮耶貢沒達成「破4計畫」 仍對女跑者有重大意義

2025/06/27 11:01

肯亞名將基皮耶貢。（法新社）肯亞名將基皮耶貢。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕三屆奧運金牌得主、肯亞名將基皮耶貢（Faith Kipyegon）今天在巴黎挑戰「Breaking 4 破四計劃」，挑戰成為首位在4分鐘內完成一英里（1.6公里）的女性運動員，最終她跑出4分06秒42，雖未達成目標，仍改寫女性最佳紀錄，而她也鼓勵女孩繼續突破極限。

31歲的基皮耶貢在場上的關鍵詞跟「冠軍、紀錄」脫離不了關係，她在2024年巴黎奧運完成1500公尺三連霸的空前壯舉，擁有3枚1500公尺、1枚500公尺共4面世錦賽金牌，同時還是女子1500公尺及一英里的世界紀錄保持人。

決定追求下一個「不可能」的基皮耶貢，目標成為首位一英里跑進4分鐘的女子選手，最終她在巴黎夏洛蒂體育場跑出4分06秒42，雖沒有達標，改寫自己在2023年保持的4分07秒64最佳成績，依舊是女子史上最狂紀錄，而對於自己挑戰失利，基皮耶貢表示會繼續挑戰，同時也鼓勵更多人，「就算不是我自己，相信也會有其他人完成這項挑戰，勇於打破極限，會夢想成真的。」

至於男子組的一英里紀錄也得追溯至1954年由英國班尼斯特（Roger Bannister）所創下的3分59秒，這也是首度「破4」。

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