自由國小征戰美國少棒賽 盧秀燕親贈旅費加碼10萬加菜金

台中市長盧秀燕訪視自由國小。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市和平區自由國小棒球隊是台中首支原住民學校棒球隊，今年3月底參加「2025貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽」逆轉勝，將代表台灣赴美參賽，市長盧秀燕今（27）日前往該校加油打氣並致贈71萬元出國旅費。盧秀燕有感兒子小時候出國旅費不足的困境，更當場加碼10萬元加菜金，提醒孩子赴美比賽時注意營養，力挺小球員為國爭光。

盧秀燕關心原鄉學校運動發展，今日到訪自由國小，與立法院副院長江啟臣一同和孩子們練習投球。盧秀燕致詞表示，自由國小長期致力於棒球運動的發展，在資源有限狀況下，師生仍堅持夢想、不懈努力，精神令人敬佩。她更透露，自己的兒子小時候曾獲手球冠軍至國外比賽，當時經費不夠，正餐外僅能吃泡麵乾糧充饑，因此今天特別加碼10萬加菜金，希望選手們前往美國參賽時，能好好品嚐在地美食，體驗當地生活，增廣見聞。

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盧秀燕說，自由國小這次代表台灣去美國參賽，她以代表隊為榮。此次市府補助下，參賽經費仍有差額，感謝江啟臣請企業界朋友贊助百萬經費，讓孩子可順利赴美。

教育局長蔣偉民說，教育局每年推動「強棒計畫」自編預算2,000萬元補助學校球隊教練人力聘僱及培訓、參賽經費，同時爭取體育署經費再挹注1,100餘萬元，全面推廣學校三級棒球隊發展，建構完善培訓及獎勵制度。

台中市長盧秀燕與自由國小師生合影。（記者張軒哲攝）

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